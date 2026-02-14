Tuncer Bakırhan'dan kandırıldık itirafı: Kürtlere devlet kuracak ülkeler nerede

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişledi.

Örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girdi.

"KÜRTLER DEVLET VAADİYLE KANDIRILDI"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Rudaw'a Heseke'deki son gelişmeleri, Türkiye'deki çözüm sürecini de ele alarak dikkat çekici açıklamalarla değerlendirdi.

Bakırhan, Kürtlerin geçmişte bazı ülkeler tarafından 'devlet vaadiyle' kandırıldığını ve saldırıya uğradıklarında da destek göremediklerini söyledi.

"HALKLAR DÜNYANIN HER YERİNDE BİR ARADA YAŞIYOR"

Bakırhan, "Halkların komşuluğu mu daha doğru olur?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Halklar dünyanın her yerinde bir arada yaşıyor. Her halka bir ulus kurulsa dersin ki 'vallahi herkesin bir şeyi var, hadi iyi komşu olsun."

"BİZ BERABERİZ"

Biz beraberiz. Buradan başka düşünenlere bir şey çıkmaz. Bu meseleden önce şu sorular soruluyordu:



Amerika bir Kürt devleti kuracak ama Kürt hareketi istemiyor.



İsrail aslında bir Kürt devleti kurmaya hazırdır.

"KÜRTLER SALDIRIYA UĞRADIĞI ZAMAN O DEVLETLER ORTADA YOKTU"

Her yerde, Türkiye'nin dünyanın dört bir yanında Kürt bayraklarıyla birlikte millet İsrail bayraklarıyla dolaşıyordu, biz bunu gördük.



Kürtler top, tüfek, bombayla saldırıya uğradığı zaman işte bize devlet kuracağı söylenen devletler ortada yoktu.

"EŞİTÇE BİR ARADA YAŞAMAYI SAVUNMALIYIZ"