72 ilde uyuşturucu operasyonu: Bin 933 kişi yakalandı

Güvenlik güçleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir operasyon daha gerçekleştirdi.

Operasyona dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı.

BİN 933 ŞÜPHELİ YAKALANDI

72 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda, 927 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 296 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında bin 933 şüpheli yakalandı.

72 İLDE OPERASYON

Bursa, Adana, Gaziantep, İzmir, Konya, İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Samsun, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kayseri, Kocaeli, Tekirdağ, Muğla, Balıkesir, Manisa, Osmaniye, Afyonkarahisar, Malatya, Denizli, Sakarya, Aksaray, Trabzon, Kütahya, Hatay, Eskişehir, Van, Kırklareli, Aydın, Mardin, Kahramanmaraş, Adıyaman, Düzce, Giresun, Uşak, Bartın, Çanakkale, Nevşehir, Zonguldak, Amasya, Edirne, Elazığ, Niğde, Ordu, Yalova, Batman, Karaman, Kırıkkale, Bolu, Kilis, Çorum, Iğdır, Isparta, Şırnak, Erzurum, Ağrı, Karabük, Sinop, Tokat, Kars, Kırşehir, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çankırı, Muş, Rize, Yozgat, Artvin ve Erzincan'da 3 bin 720 ekip, 6 bin 130 personel, 21 hava aracı ve 62 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.