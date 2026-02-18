81 il için sahur ve iftar saatleri

- Ramazan ayında oruçların başladığı gün, Müslümanlar Türkiye genelinde ilk sahurlarını 18 Şubat gecesi yapacak.
- Coşkulu iftar heyecanı için tüm illerin sahur ve iftar saatleri açıklandı.
- İmsakiyeler bu manevi ayda ibadet edecek olanlar için hazırlandı.
İslam aleminin heyecanla beklediği bir Ramazan ayına daha eriştik...
Bu kutsal ayda oruçlar tutulacak, ibadetler edilecek, derin bir maneviyat ayı yaşanacak.
Müslümanlar 18 Şubat Çarşamba'yı 19 Şubat'a bağlayan gece ilk sahurunu yapacak, oruçlar tutulmaya başlanacak.
İLK İFTAR COŞKUSU YAŞANACAK
Saatler kala ilk iftar coşkusu vatandaşı sardı.
Bu kapsamda imsakiyeler de hazırlandı.
İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ
İşte 2026 ramazan ayının ilk gününde il il sahur, iftar ve teravih saatleri:
İSTANBUL
SAHUR: 06.23 İFTAR:18.48 TERAVİH:20.08
ANKARA
SAHUR: 06.07 İFTAR:18.34 TERAVİH:19.52
İZMİR
SAHUR: 06.30 İFTAR: 18.59 TERAVİH:20.15
ADANA
SAHUR: 05.57 İFTAR:18.28 TERAVİH: 19.43
ADIYAMAN
SAHUR: 05.46 İFTAR:18.15 TERAVİH:19.31
AFYONKARAHİSAR
SAHUR: 06.17 İFTAR:18.45 TERAVİH:20.02
AĞRI
SAHUR: 05.27 İFTAR:17.54 TERAVİH:19.12
AKSARAY
SAHUR: 06.03 İFTAR:18.31 TERAVİH:19.48
AMASYA
SAHUR: 05.56 İFTAR:18.21 TERAVİH:19.40
ANTALYA
SAHUR: 06.16 İFTAR:18.47 TERAVİH:20.02
ARDAHAN
SAHUR: 05.28 İFTAR:17.53 TERAVİH:19.13
ARTVİN
SAHUR: 05.32 İFTAR:17.57 TERAVİH:19.16
AYDIN
SAHUR: 06.27 İFTAR:18.57 TERAVİH:20.13
BALIKESİR
SAHUR: 06.27 İFTAR:18.54 TERAVİH:20.12
BARTIN
SAHUR: 06.10 İFTAR:18.34 TERAVİH:19.54
BATMAN
SAHUR: 05.34 İFTAR:18.04 TERAVİH:19.20
BAYBURT
SAHUR: 05.38 İFTAR:18.04 TERAVİH:19.23
BİLECİK
SAHUR: 06.19 İFTAR:18.45 TERAVİH:20.04
BİNGÖL
SAHUR: 05.37 İFTAR:18.05 TERAVİH:19.22
BİTLİS
SAHUR: 05.30 İFTAR:17.59 TERAVİH:19.16
BOLU
SAHUR: 06.12 İFTAR:18.38 TERAVİH:19.57
BURDUR
SAHUR: 06.18 İFTAR:18.47 TERAVİH:20.03
BURSA
SAHUR: 06.23 İFTAR:18.49 TERAVİH:20.08
ÇANAKKALE
SAHUR: 06.33 İFTAR:19.00 TERAVİH:20.18
ÇANKIRI
SAHUR: 06.04 İFTAR:18.30 TERAVİH:19.49
ÇORUM
SAHUR: 05.59 İFTAR:18.25 TERAVİH:19.44
DENİZLİ
SAHUR: 06.22 İFTAR:18.52 TERAVİH:20.08
DİYARBAKIR
SAHUR: 05.38 İFTAR:18.07 TERAVİH:19.23
DÜZCE
SAHUR: 06.14 İFTAR:18.40 TERAVİH:19.59
EDİRNE
SAHUR: 06.33 İFTAR:18.57 TERAVİH:20.18
ELAZIĞ
SAHUR: 05.42 İFTAR:18.10 TERAVİH:19.27
ERZİNCAN
SAHUR: 05.41 İFTAR:18.08 TERAVİH:19.26
ERZURUM
SAHUR: 05.34 İFTAR:18.00 TERAVİH:19.19
ESKİŞEHİR
SAHUR: 06.17 İFTAR:18.44 TERAVİH:20.02
GAZİANTEP
SAHUR: 05.49 İFTAR:18.11 TERAVİH:19.30
GİRESUN
SAHUR: 05.45 İFTAR:18.11 TERAVİH:19.30
GÜMÜŞHANE
SAHUR: 05.41 İFTAR:18.07 TERAVİH:19.26
HAKKARİ
SAHUR: 05.24 İFTAR:17.54 TERAVİH:19.09
HATAY
SAHUR: 05.54 İFTAR:18.26 TERAVİH:19.40
IĞDIR
SAHUR: 05.23 İFTAR:17.49 TERAVİH:19.08
ISPARTA
SAHUR: 06.17 İFTAR:18.46 TERAVİH:20.02
KAHRAMANMARAŞ
SAHUR: 05.51 İFTAR:18.21 TERAVİH:19.36
KARABÜK
SAHUR: 06.08 İFTAR:18.33 TERAVİH:19.53
KARAMAN
SAHUR: 06.06 İFTAR:18.36 TERAVİH:19.51
KARS
SAHUR: 05.27 İFTAR:17.52 TERAVİH:19.11
KASTAMONU
SAHUR: 06.04 İFTAR:18.28 TERAVİH: 19.49
KAYSERİ
SAHUR: 05.57 İFTAR:18.25 TERAVİH:19.42
KİLİS
SAHUR: 05.50 İFTAR:18.21 TERAVİH:19.36
KIRIKKALE
SAHUR: 06.05 İFTAR:18.32 TERAVİH:19.50
KIRKLARELİ
SAHUR: 06.30 İFTAR:18.54 TERAVİH:20.15
KIRŞEHİR
SAHUR: 06.02 İFTAR:18.30 TERAVİH:19.47
KOCAELİ
SAHUR: 06.19 İFTAR:18.45 TERAVİH:20.04
KONYA
SAHUR: 06.09 İFTAR:18.38 TERAVİH:19.54
KÜTAHYA
SAHUR: 06.19 İFTAR:18.46 TERAVİH:20.04
MALATYA
SAHUR: 05.45 İFTAR:18.14 TERAVİH:19.31
MANİSA
SAHUR: 06.29 İFTAR:18.58 TERAVİH:20.14
MARDİN
SAHUR: 05.36 İFTAR:18.06 TERAVİH:19.21
MERSİN
SAHUR: 06.00 İFTAR:18.31 TERAVİH:19.46
MUĞLA
SAHUR: 06.25 İFTAR:18.56 TERAVİH:20.11
MUŞ
SAHUR: 05.33 İFTAR:18.01 TERAVİH:19.18
NEVŞEHİR
SAHUR: 06.00 İFTAR:18.28 TERAVİH:19.45
NİĞDE
SAHUR: 06.00 İFTAR:18.29 TERAVİH:19.45
ORDU
SAHUR: 05.47 İFTAR:18.13 TERAVİH:19.32
OSMANİYE
SAHUR: 05.54 İFTAR:18.24 TERAVİH:19.39
RİZE
SAHUR: 05.37 İFTAR:18.02 TERAVİH:19.22
SAKARYA
SAHUR: 06.17 İFTAR:18.43 TERAVİH:20.02
SAMSUN
SAHUR: 05.54 İFTAR:18.18 TERAVİH:19.38
ŞANLIURFA
SAHUR: 05.43 İFTAR:18.14 TERAVİH:19.29
SİİRT
SAHUR: 05.31 İFTAR:18.00 TERAVİH:19.16
SİNOP
SAHUR: 05.58 İFTAR:18.22 TERAVİH:19.43
ŞIRNAK
SAHUR: 05.29 İFTAR:17.59 TERAVİH:19.14
SİVAS
SAHUR: 05.51 İFTAR:18.18 TERAVİH: 19.36
TEKİRDAĞ
SAHUR: 06.29 İFTAR:18.54 TERAVİH:20.14
TOKAT
SAHUR: 05.53 İFTAR:18.19 TERAVİH:19.38
TRABZON
SAHUR: 05.40 İFTAR:18.05 TERAVİH:19.25
TUNCELİ
SAHUR: 05.41 İFTAR:18.08 TERAVİH:19.26
UŞAK
SAHUR: 06.21 İFTAR:18.50 TERAVİH:20.06
VAN
SAHUR: 05.25 İFTAR:17.54 TERAVİH:19.10
YALOVA
SAHUR: 06.22 İFTAR:18.47 TERAVİH:20.07
YOZGAT
SAHUR: 06.00 İFTAR:18.26 TERAVİH:19.45
ZONGULDAK
SAHUR: 06.12 İFTAR:18.36 TERAVİH:19.57