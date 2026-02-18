Abone ol: Google News

81 il için sahur ve iftar saatleri

11 ayın sultanı Ramazan ayında ilk iftara sayılı saatler kalırken ilk gün için tüm illerin sahur ve iftar saatlerini sizler için derledik...

Yayınlama Tarihi: 18.02.2026 17:15
81 il için sahur ve iftar saatleri
  • Ramazan ayında oruçların başladığı gün, Müslümanlar Türkiye genelinde ilk sahurlarını 18 Şubat gecesi yapacak.
  • Coşkulu iftar heyecanı için tüm illerin sahur ve iftar saatleri açıklandı.
  • İmsakiyeler bu manevi ayda ibadet edecek olanlar için hazırlandı.

İslam aleminin heyecanla beklediği bir Ramazan ayına daha eriştik...

Bu kutsal ayda oruçlar tutulacak, ibadetler edilecek, derin bir maneviyat ayı yaşanacak.

Müslümanlar 18 Şubat Çarşamba'yı 19 Şubat'a bağlayan gece ilk sahurunu yapacak, oruçlar tutulmaya başlanacak.

İLK İFTAR COŞKUSU YAŞANACAK

Saatler kala ilk iftar coşkusu vatandaşı sardı.

Bu kapsamda imsakiyeler de hazırlandı.

İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ

İşte 2026 ramazan ayının ilk gününde il il sahur, iftar ve teravih saatleri:

İSTANBUL

SAHUR: 06.23 İFTAR:18.48 TERAVİH:20.08

ANKARA

SAHUR: 06.07 İFTAR:18.34 TERAVİH:19.52

İZMİR

SAHUR: 06.30 İFTAR: 18.59 TERAVİH:20.15

ADANA

SAHUR: 05.57 İFTAR:18.28 TERAVİH: 19.43

ADIYAMAN

SAHUR: 05.46 İFTAR:18.15 TERAVİH:19.31

AFYONKARAHİSAR

SAHUR: 06.17 İFTAR:18.45 TERAVİH:20.02

AĞRI

SAHUR: 05.27 İFTAR:17.54 TERAVİH:19.12

AKSARAY

SAHUR: 06.03 İFTAR:18.31 TERAVİH:19.48

AMASYA

SAHUR: 05.56 İFTAR:18.21 TERAVİH:19.40

ANTALYA

SAHUR: 06.16 İFTAR:18.47 TERAVİH:20.02

ARDAHAN

SAHUR: 05.28 İFTAR:17.53 TERAVİH:19.13

ARTVİN

SAHUR: 05.32 İFTAR:17.57 TERAVİH:19.16

AYDIN

SAHUR: 06.27 İFTAR:18.57 TERAVİH:20.13

BALIKESİR

SAHUR: 06.27 İFTAR:18.54 TERAVİH:20.12

BARTIN

SAHUR: 06.10 İFTAR:18.34 TERAVİH:19.54

BATMAN

SAHUR: 05.34 İFTAR:18.04 TERAVİH:19.20

BAYBURT

SAHUR: 05.38 İFTAR:18.04 TERAVİH:19.23

BİLECİK

SAHUR: 06.19 İFTAR:18.45 TERAVİH:20.04

BİNGÖL

SAHUR: 05.37 İFTAR:18.05 TERAVİH:19.22

BİTLİS

SAHUR: 05.30 İFTAR:17.59 TERAVİH:19.16

BOLU

SAHUR: 06.12 İFTAR:18.38 TERAVİH:19.57

BURDUR

SAHUR: 06.18 İFTAR:18.47 TERAVİH:20.03

BURSA

SAHUR: 06.23 İFTAR:18.49 TERAVİH:20.08

ÇANAKKALE

SAHUR: 06.33 İFTAR:19.00 TERAVİH:20.18

ÇANKIRI

SAHUR: 06.04 İFTAR:18.30 TERAVİH:19.49

ÇORUM

SAHUR: 05.59 İFTAR:18.25 TERAVİH:19.44

DENİZLİ

SAHUR: 06.22 İFTAR:18.52 TERAVİH:20.08

DİYARBAKIR

SAHUR: 05.38 İFTAR:18.07 TERAVİH:19.23

DÜZCE

SAHUR: 06.14 İFTAR:18.40 TERAVİH:19.59

EDİRNE

SAHUR: 06.33 İFTAR:18.57 TERAVİH:20.18

ELAZIĞ

SAHUR: 05.42 İFTAR:18.10 TERAVİH:19.27

ERZİNCAN

SAHUR: 05.41 İFTAR:18.08 TERAVİH:19.26

ERZURUM

SAHUR: 05.34 İFTAR:18.00 TERAVİH:19.19

ESKİŞEHİR

SAHUR: 06.17 İFTAR:18.44 TERAVİH:20.02

GAZİANTEP

SAHUR: 05.49 İFTAR:18.11 TERAVİH:19.30

GİRESUN

SAHUR: 05.45 İFTAR:18.11 TERAVİH:19.30

GÜMÜŞHANE

SAHUR: 05.41 İFTAR:18.07 TERAVİH:19.26

HAKKARİ

SAHUR: 05.24 İFTAR:17.54 TERAVİH:19.09

HATAY

SAHUR: 05.54 İFTAR:18.26 TERAVİH:19.40

IĞDIR

SAHUR: 05.23 İFTAR:17.49 TERAVİH:19.08

ISPARTA

SAHUR: 06.17 İFTAR:18.46 TERAVİH:20.02

KAHRAMANMARAŞ

SAHUR: 05.51 İFTAR:18.21 TERAVİH:19.36

KARABÜK

SAHUR: 06.08 İFTAR:18.33 TERAVİH:19.53

KARAMAN

SAHUR: 06.06 İFTAR:18.36 TERAVİH:19.51

KARS

SAHUR: 05.27 İFTAR:17.52 TERAVİH:19.11

KASTAMONU

SAHUR: 06.04 İFTAR:18.28 TERAVİH: 19.49

KAYSERİ

SAHUR: 05.57 İFTAR:18.25 TERAVİH:19.42

KİLİS

SAHUR: 05.50 İFTAR:18.21 TERAVİH:19.36

KIRIKKALE

SAHUR: 06.05 İFTAR:18.32 TERAVİH:19.50

KIRKLARELİ

SAHUR: 06.30 İFTAR:18.54 TERAVİH:20.15

KIRŞEHİR

SAHUR: 06.02 İFTAR:18.30 TERAVİH:19.47

KOCAELİ

SAHUR: 06.19 İFTAR:18.45 TERAVİH:20.04

KONYA

SAHUR: 06.09 İFTAR:18.38 TERAVİH:19.54

KÜTAHYA

SAHUR: 06.19 İFTAR:18.46 TERAVİH:20.04

MALATYA

SAHUR: 05.45 İFTAR:18.14 TERAVİH:19.31

MANİSA

SAHUR: 06.29 İFTAR:18.58 TERAVİH:20.14

MARDİN

SAHUR: 05.36 İFTAR:18.06 TERAVİH:19.21

MERSİN

SAHUR: 06.00 İFTAR:18.31 TERAVİH:19.46

MUĞLA

SAHUR: 06.25 İFTAR:18.56 TERAVİH:20.11

MUŞ

SAHUR: 05.33 İFTAR:18.01 TERAVİH:19.18

NEVŞEHİR

SAHUR: 06.00 İFTAR:18.28 TERAVİH:19.45

NİĞDE

SAHUR: 06.00 İFTAR:18.29 TERAVİH:19.45

ORDU

SAHUR: 05.47 İFTAR:18.13 TERAVİH:19.32

OSMANİYE

SAHUR: 05.54 İFTAR:18.24 TERAVİH:19.39

RİZE

SAHUR: 05.37 İFTAR:18.02 TERAVİH:19.22

SAKARYA

SAHUR: 06.17 İFTAR:18.43 TERAVİH:20.02

SAMSUN

SAHUR: 05.54 İFTAR:18.18 TERAVİH:19.38

ŞANLIURFA

SAHUR: 05.43 İFTAR:18.14 TERAVİH:19.29

SİİRT

SAHUR: 05.31 İFTAR:18.00 TERAVİH:19.16

SİNOP

SAHUR: 05.58 İFTAR:18.22 TERAVİH:19.43

ŞIRNAK

SAHUR: 05.29 İFTAR:17.59 TERAVİH:19.14

SİVAS

SAHUR: 05.51 İFTAR:18.18 TERAVİH: 19.36

TEKİRDAĞ

SAHUR: 06.29 İFTAR:18.54 TERAVİH:20.14

TOKAT

SAHUR: 05.53 İFTAR:18.19 TERAVİH:19.38

TRABZON

SAHUR: 05.40 İFTAR:18.05 TERAVİH:19.25

TUNCELİ

SAHUR: 05.41 İFTAR:18.08 TERAVİH:19.26

UŞAK

SAHUR: 06.21 İFTAR:18.50 TERAVİH:20.06

VAN

SAHUR: 05.25 İFTAR:17.54 TERAVİH:19.10

YALOVA

SAHUR: 06.22 İFTAR:18.47 TERAVİH:20.07

YOZGAT

SAHUR: 06.00 İFTAR:18.26 TERAVİH:19.45

ZONGULDAK

SAHUR: 06.12 İFTAR:18.36 TERAVİH:19.57

