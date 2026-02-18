Bilal Erdoğan Ramazan’ın ilk günü Bangladeş’te

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, bir takım programlara katılmak üzere Bangladeş’in başkenti Dakka’da.

TİKA Başkanı Abdullah Eren ile birlikte açılışlara katılan Bilal Erdoğan burada yoğun bir ilgiyle karşılaştı.

Bilal Erdoğan sonrasında Türkiye mezunları ve öğrenci liderleriyle bir araya geldi.

Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için camiye yürüyerek giden Bilal Erdoğan’a, TİKA Başkanı Abdullah Eren ve AK Parti MKYK üyesi Mesut Özil de eşlik etti.

Bilal Erdoğan’ın Bangladeş programını yerinde takip eden Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal, programdan özel görüntüleri size aktarıyor.