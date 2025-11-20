81 ilde göçmen kaçakçılığı denetimi: 687 düzensiz göçmen yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yurt genelinde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan son denetimlere dair bilgileri paylaştı.

687 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerde;

- 9'u yabancı uyruklu olmak üzere 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü,

- 434 bin 295 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 687 düzensiz göçmen yakalandı.

15 BİN 334 YER KONTROL EDİLDİ

Göç İdaresi Başkanlığım koordinasyonunda; EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ile Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında umuma açık eğlence mekânları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında;

434 bin 295 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde;

- 27 bin 738 personel,

- 9 bin 27 ekip ile

- 5 bin 579 noktada;

- 4 bin 42 metruk bina,

- 7 bin 794 umuma açık yer,

- 470 terminal ve

- 3 bin 28 diğer yerler olmak üzere toplam 15 bin 334 yer kontrol edildi.

"GÖÇ KONUSUNU TÜM BOYUTLARIYLA ELE ALIYORUZ"

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: