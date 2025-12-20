Sözleri Alevi vatandaşların tepkisini çekmişti: Kübra Par özür diledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mezarda alkol polemiği büyüyor...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Kamer Genç'in mezarı başında rakı içtiği anlara ait yaklaşık beş yıl önce çekilmiş görüntülerin yeniden gündeme gelmesi, kamuoyunda tartışma yarattı.

TARTIŞMA YARATAN SÖZLER

Bu tartışmalara tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par da dahil oldu.

Kübra Par, canlı yayında "Alevi inancında dedelerin mezarına şarap dökme geleneği olduğuna dair iddialar var." ifadelerini kullanmıştı.

ALEVİ DERNEK VE VAKIFLARINDAN SERT TEPKİ

Bu sözler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken Alevi vatandaşlar, açıklamayı 'asılsız, incitici ve hedef gösterici' olarak değerlendirdi.

Alevi kurum temsilcileri, söz konusu ifadelerin Alevi inancında hiçbir karşılığı olmadığını vurguladı.

ÖZÜR DİLEDİ

Kübra Par, Alevi inancına yönelik kullandığı ifadelerin kamuoyunda büyük tepki çekmesinin ardından hatasından döndü.

tv100 ekranlarında canlı yayında konuşan Par, sözlerinin maksadını aştığını belirterek Alevi vatandaşlardan özür diledi.

"MAKSADINI AŞTI"

Kullandığı ifadelerin hatalı olduğunu kabul eden Par şu açıklamayı yaptı: