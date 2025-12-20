Bir grup genç namaz kılmayla dalga geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son zamanlarda dini değerlerle ilgili tepki çeken paylaşımlar yapılmaya başlandı.

Son olarak TikTok üzerinden paylaşılan bir videoda, namaz kılanlarla dalga geçenlerin olduğu görüldü.

NAMAZI DALGAYA ALDILAR

Bir grup genç kız, üzerinde namaza uygun olmayan kıyafetlerle namaz kılarak çekim yaptı.

Bu çekimde kızların, tuhaf yüz halleriyle namazla dalga geçtikleri ve video sonunda da kahkaha attıkları görüldü.

TEPKİ ÇEKTİ

Genç kızların TikTok üzerinden paylaştıkları bu video, kısa süre içerisinde diğer sosyal mecralara da düştü ve tepkilere neden oldu.

Sosyal medyadan yorum yapan birçok kişi, dini değerlerin bu şekilde aşağılanmasına "dur" denilmesi gerektiğini belirtti.