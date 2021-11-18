Azerbaycan Ermenistan'ın saldırısını püskürttü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Tovuz bölgesindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açıldığını, saldırının misillemeyle püskürtüldüğünü duyurdu.

Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, provokasyonlarını sürüyor…

Geçtiğimiz gün sınırda 7 askerini şehit veren Azerbaycan, teyakkuzda beklerken; yeni bir saldırı girişimi daha oldu.

MİSLİYLE GERİ PÜSKÜRTÜLDÜ

Ermenistan bu kez Tovuz bölgesindeki Azerbaycan mevzilerini hedef aldı.

Ancak Ermeni askerleri, bu kez başaramadı ve saldırı misillemeyle püskürtüldü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, Tovuz bölgesindeki mevzilerimize ateş açtı. Ermenistan'ın dün akşam düzenlediği saldırı misillemeyle püskürtüldü.” denildi.