ABB soruşturmasında bilirkişi raporu ortaya çıktı

Sabah saatlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) operasyon yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 1 Ocak 2021 ile 10 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlediği konser hizmetleriyle ilgili soruşturma, yeni bir aşamaya geçti.

ABB'nin bu tarihler arasında 234 konser düzenlediği, 104 konser alımıyla ilgili araştırma rapor düzenleme çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 130 konser hizmetiyle ilgili düzenlenen bilirkişi raporunda, konser etkinlikleri için 759 milyon 148 bin 652 lira ödendiği bilgisi yer aldı.

"PİYASA RAYİÇ FİYATLARINA UYGUN DEĞİL"

32 adet konser hizmet alımının, piyasa rayiç fiyatlarına uygun olmadığı, yüklenicilere ödenen bedellerin piyasa rayiç fiyatlarının çok üzerinde olduğu, bu sebepten dolayı idarenin 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş zarara uğratıldığı tespitine yer verildi.

MASAK RAPORU DA ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca MASAK tarafından gönderilen veriler üzerinde yapılan incelemede, konser veren sanatçılara ödenen ücretlerin Belediye tarafından ödenen tutarların yaklaşık yüzde 20'sine tekabül ettiği, kalan yüzde 80'lik kısmının firmalarda kaldığı belirtildi.