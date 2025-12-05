Abone ol: Google News

Arif Kocabıyık gözaltına alındı

İlave TV isimli YouTube kanalının sahibi, sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık hakkında Cumhurbaşkanına Hakaret suçlamasıyla yakalama kararı çıkartıldı. Kocabıyık Çanakkale'de gözaltında alındı.

Yayınlama Tarihi: 05.12.2025 23:26
  • Arif Kocabıyık, Cumhurbaşkanına Hakaret suçlamasıyla Çanakkale'de gözaltına alındı.
  • İlave TV ve Kendine Muhabir’de yayınlanan röportajlarından sonra hakkında soruşturma başlatıldı.
  • Röportajı veren Halil Kürklü ve Kendine Muhabir yöneticisi Hasan Köksoy da tutuklandı.

Daha önce Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanıp serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık, geçtiğimiz saatlerde yaptığı sokak röportajları nedeniyle gözaltına alındı.

İlave TV ve Kendine Muhabir sayfalarında yayınlanan bir konuşmada Cumhurbaşkanına yönelik hakaret içerikli ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Röportajı veren Halil Kürklü ile Kendine Muhabir yöneticisi Hasan Köksoy, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken Arif Kocabıyık hakkında yakalama karara çıkartıldı.

Kocabıyık, Çanakkale'de gözaltına alındı.

