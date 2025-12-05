Arif Kocabıyık gözaltına alındı

- Arif Kocabıyık, Cumhurbaşkanına Hakaret suçlamasıyla Çanakkale'de gözaltına alındı.
- İlave TV ve Kendine Muhabir’de yayınlanan röportajlarından sonra hakkında soruşturma başlatıldı.
- Röportajı veren Halil Kürklü ve Kendine Muhabir yöneticisi Hasan Köksoy da tutuklandı.
Daha önce Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanıp serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık, geçtiğimiz saatlerde yaptığı sokak röportajları nedeniyle gözaltına alındı.
İlave TV ve Kendine Muhabir sayfalarında yayınlanan bir konuşmada Cumhurbaşkanına yönelik hakaret içerikli ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı.
ARİF KOCABIYIK GÖZALTINDA
Röportajı veren Halil Kürklü ile Kendine Muhabir yöneticisi Hasan Köksoy, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken Arif Kocabıyık hakkında yakalama karara çıkartıldı.
Kocabıyık, Çanakkale'de gözaltına alındı.