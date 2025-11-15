ABB'nin ihale skandalı: Anıt için iki direğe 2.2 milyar TL harcandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara'da iki milyar lirayı aşan kule inşaatı tartışması sürüyor...

Yarım kalan projeleriyle anılan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi, son olarak Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için Hıdırlıktepe’ye yapmayı planladığı anıtı da yarım bıraktı.

Yapılan onca masrafa rağmen yarım kalan anıt tepkilerin hedefi oldu.

2 KULEYE 2.2 MİLYAR TL HARCANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın Altındağ ilçesi Hıdırlık Tepe üzerinde inşaatı ettirdiği '100. Yıl Şükran Anıtı'na dikilen 65 metre yüksekliğindeki 2 kulenin maliyetinin 2 milyar lirayı aştığı öğrenildi.

ABB'NİN SKANDALI RAPORLARA GİRDİ

ABB’nin Ulus semti yakınında yer alan bölgede başlattığı rekreasyon alanı ve anıt direk projesi, bir türlü bitirilemeyen ve üzerine yenisi eklenen yüksek maliyetleri Sayıştay 2024 raporlarına yansıdı.

Raporlara göre, ABB iştiraki PORTAŞ üzerinden yürütülen proje kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarında rekabetin sağlanmadığı ve fiyatların piyasa rayiçlerinin çok üzerinde belirlendiği vurgulandı.

Proje yapımında kullanılan hazır beton, değerinin çok üzerinde meblağlar ödenerek alındı.

Rapora göre, C30 sınıfı hazır betonun metreküpü 3 bin 750 liradan alınırken, Çevre Bakanlığı’nın aynı dönem için belirlediği resmi fiyat 2 bin 70 lira civarındaydı.

PİYASA FİYATI 700-1000 LİRA OLAN 'İŞLEMİN METRESİ' YAKLAŞIK 8 BİN LİRAYA YAPTIRILDI

Benzer biçimde, direk betonların temeli için kullanılan aletlere metre başına 8 kat fazla ödeme yapıldı.

Hıdırlıktepe Anıtı’nda kullanılan delgi makinesi kiralamasında piyasa fiyatı 700–1000 lira olan ‘işlemin metresi’ yaklaşık 8 bin liraya yaptırıldı.

BAZI İŞLER FİRMALAR YERİNE ARACI ŞİRKETLER ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLDÜ

'İstisna usulü' adı verilen yöntemle açık ihale yapılmadan sınırlı sayıda firmadan teklif alınması nedeniyle maliyetlerin yükseldiği, bazı işlerin ise işi yapabilecek firmalar yerine aracı şirketler üzerinden yürütüldüğü tespit edildi.

Farklı malzeme gruplarının tek kalemde alındığı bazı sözleşmelerde ise maliyetin katlanarak arttığı ve doğrudan tedarikçilerin devre dışı bırakıldığı belirlendi.

ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN SORUMLULUK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEDİĞİ BELİRTİLDİ

Raporda, PORTAŞ’ın Türk Ticaret Kanunu’na göre 'basiretli tacir' gibi davranması gerektiği ancak bu ilkenin uygulanmadığı belirtildi.

Denetçiler, kamu kaynağının etkin ve ekonomik biçimde kullanılmadığını, şirket yöneticilerinin özen ve sorumluluk yükümlülüğünü yerine getirmediğini kaydetti.

Yapılan denetim sonucu hazırlanan raporlar, resen ya da suç duyurusu ile adli makamlarca soruşturmaya tabi tutulabiliyor.

'YOLSUZ ANKARA' SAVUNMASI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Ankara'da konserlere milyonları akıtan Mansur Yavaş, ardından 2 beton direğe de 2.2 milyar TL harcadı.

Ankara'nın trafik sorununa çözüm üretemeyen Yavaş, gerekçesini ise 'yapay zeka' üzerinden açıklamıştı.

"İNANMIYORSAN YAPAY ZEKAYA SOR"

Ankara şehir merkezine yol yapılmasının trafiğe rahatlama sağlayıp sağlamayacağının yapay zekaya sorulması gerektiğini belirten Yavaş, "Kent merkezine daha fazla yol yapmak trafiği rahatlatır mı?" sorusunu yapay zekaya sormuş ve "Gerçeği göreceksiniz" mesajını paylaşmıştı.