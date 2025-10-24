ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile tüm ticari görüşmelerin sonlandırıldığını duyurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD ve Kanada arasında ticari görüşmeler sonlandı...

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın ABD'nin 40. Başkanı Ronald Reagan'ın gümrük vergileri ile ilgili olumsuz ifadelerde bulunduğu ''sahte'' bir reklam kullanmasını gerekçe göstererek bu ülkeyle tüm ticaret görüşmelerinin sonlandırıldığını açıkladı.

MAHKEME KARARLARINA MÜDAHALE İÇİN YAPILDIĞINI VURGULADI

ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

"Ronald Reagan Vakfı, Kanada'nın, Ronald Reagan'ın gümrük vergilerine ilişkin olumsuz konuştuğu sahte bir reklamı hileli bir şekilde kullandığını duyurdu.” ifadelerini kullanan Başkan Trump, bu durumun ABD Yüksek Mahkemesi ve diğer mahkemelerin aldığı kararlara müdahalede bulunmak için yapıldığını ifade etti.

''TÜM TİCARET GÖRÜŞMELERİ SONLANDIRILMIŞTIR''

Gümrük vergilerinin ABD'nin ulusal güvenliği ve ekonomisi açından çok önemli olduğunu belirterek, “Bu korkunç davranışları nedeniyle, Kanada ile tüm ticaret görüşmeleri sonlandırılmıştır." dedi.