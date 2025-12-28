Galata Köprüsü'nde 1 Ocak'ta Filistin'e destek için binlerce kişi bir araya gelecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye saldırıyor.

Masum Filistinlileri katleden İsrail, ateşkes çağrılarına sessiz kalıyor.

Kadın ve çocuk demeden masumları öldüren İsrail için en yüksek ses ise Türkiye'den geliyor.

İSRAİL'İN KATLİMANINA 'DUR' DENİLECEK

Geçen yıl olduğu gibi 2026'nın ilk gününde de İsrail'in Filistin'deki katliamına 'dur' demek için sivil toplum kuruluşları İstanbul'da bir araya gelecek.

Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eylemde İsrail'in devam eden soykırımı protesto edilecek.

SABAH NAMAZININ ARDINDAN TARİHİ YÜRÜYÜŞ DÜZENLENECEK

Milli İrade Platformu'nun organize edeceği eylem, sabah namazının ardından başlayacak.

Yüz binlerce kişinin İstanbul'da tarihi yarımadada bulunan camilerden namaz sonrası yürüyerek Galata Köprüsü'ne gelmesi planlanıyor.

2025 yılının ilk gününde de Gazze için Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşe 450 binin üzerinde kişi katılmıştı.

Bu yıl katılımın daha da yüksek olması bekleniyor.