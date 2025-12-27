Hatay'ın cazibe merkezi Kurtuluş Caddesi eski ihtişamına kavuştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Asırlar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Antakya, 6 Şubat depremlerinde ağır yıkıma uğradı.

Antik Çağ’da Orta Doğu’nun en önemli alışveriş merkezlerinden biri olan ve geceleri meşalelerle aydınlatıldığı bilinen Kurtuluş Caddesi’ndeki yapılar da depremlerde büyük hasar aldı.

Depremlerin ardından caddedeki binaların büyük bölümü yıkılırken, tarihi dokudan geriye enkaz, hüzün ve anılar kaldı.

"ASRIN İNŞASI" İLE YENİDEN AYAĞA KALDIRILDI

“Dünyanın ilk ışıklandırılan caddesi” unvanını taşıyan ve Herod Caddesi olarak da bilinen Kurtuluş Caddesi, hazırlanan proje kapsamında yeniden ayağa kaldırıldı.

Tarihi dokuya uygun şekilde yürütülen çalışmalarla cadde, ışıklandırma sistemiyle birlikte eski ihtişamına kavuşturuldu.

ANTAKYA'NIN CAZİBE MERKEZİ

Antakyalılar tarafından “Nişantaşı” olarak anılan tarihi bölge, geçmişte Orta Doğu’nun zenginlerinin alışveriş için tercih ettiği önemli merkezler arasında yer alıyordu.

Günümüzde de taş yapıları ve esnafıyla kentin en işlek noktalarından biri olma özelliğini sürdürüyor.

Caddenin zamanla toprağın altında kalan yaklaşık 100 metrelik antik sütunlu Roma yolu da Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN IŞIKLANDIRMA TÖRENİNE KATILDI

Tarihi caddenin yeniden ışıklandırılması törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ışıklandırmayı başlatan butona basmasıyla Kurtuluş Caddesi, yeniden aydınlatılarak eski görkemine kavuştu.