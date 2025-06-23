ABD bombardıman uçaklarının Türk hava sahasını kullandığı iddiaları yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada İsrail'in İran'a başlattığı saldırılarda Türk hava sahası hiçbir şekilde ihlal edilmediği gibi, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarında da Türk hava sahasının kesinlikle kullanılmadığı ifade edildi.

"İDDİALAR HAYAL ÜRÜNÜDÜR"

Amerika'dan kalkarak Cebelitarık Boğazı tarafından giriş yapıp Akdeniz'in güneyinden İsrail'e ulaşan bombardıman uçaklarının Irak üzerinden giriş yaparak İran'ı vurduğu aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi: