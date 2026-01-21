ABD, DEAŞ'lıları Irak'a transfer edecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de sıcak saatler...

Bölgede Şam yönetimi ile terör örgütü SDG/YPG arasında yaşanan çatışmalar irili ufaklı olarak devan ederken ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi.

DEAŞ'LILAR IRAK'A TRANSFER EDİLECEK

ABD ordusu, Suriye'de bulunan DEAŞ mahkumlarının Irak'a transferi için bir operasyon başlatıldığını açıkladı.

CENTOM'dan yapılan açıklamda "150 tutuklu Haseke'den Irak'a nakledildi. 7 bin kişinin daha gönderilmesi bekleniyor." denildi.

TOPLAM SAYILARI 56 BİN

Suriye'de bulunan kamplarda toplam 56 bin DEAŞ'lı olduğu tahmin ediliyor.