Abone ol: Google News

ABD, DEAŞ'lıları Irak'a transfer edecek

ABD ordusunun, 7 bin DEAŞ'lı teröristin Irak'a sevk edilmesi için operasyon başlatacağı açıklanırken şu ana kadar 150 tutuklu Haseke'den Irak'a nakledildiği bildirildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 21.01.2026 19:17 Güncelleme:
ABD, DEAŞ'lıları Irak'a transfer edecek
  • ABD ordusu, Suriye'deki DEAŞ mahkumlarının Irak'a transferi için bir operasyon başlattı.
  • Şu ana kadar 150 tutuklu Haseke'den Irak'a nakledildi ve 7 bin kişinin daha gönderilmesi bekleniyor.
  • Suriye'deki kamplarda toplam 56 bin DEAŞ'lı bulunduğu tahmin ediliyor.

Suriye'de sıcak saatler...

Bölgede Şam yönetimi ile terör örgütü SDG/YPG arasında yaşanan çatışmalar irili ufaklı olarak devan ederken ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi. 

DEAŞ'LILAR IRAK'A TRANSFER EDİLECEK

ABD ordusu, Suriye'de bulunan DEAŞ mahkumlarının Irak'a transferi için bir operasyon başlatıldığını açıkladı. 

CENTOM'dan yapılan açıklamda "150 tutuklu Haseke'den Irak'a nakledildi. 7 bin kişinin daha gönderilmesi bekleniyor." denildi. 

TOPLAM SAYILARI 56 BİN

 Suriye'de bulunan kamplarda toplam 56 bin DEAŞ'lı olduğu tahmin ediliyor. 

Gündem Haberleri