ABD Merkez Bankası FED, son olarak eylül ayında politika faizinde 25 baz puan indirime giderek 2025 yılında ilk kez faiz indirimi kararı vermişti.

Piyasalar tarafından yakından takip edilen FED faiz kararının ilk kez indirilmesinin ardından gözler bir sonraki toplantıya çevrilmiş durumda.

FED Başkanı Jerome Powell, enflasyonun hala bir miktar yüksek olduğunu da kararın açıklamasının ardından bir sonraki faiz kararının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, ABD Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası'nın bir sonraki PPK toplantısı 28-29 Ekim'de düzenlenecek. Faiz kararı ise 29 Ekim akşamı açıklanacak. Yılın son faiz kararı toplantısı da 9-10 Aralık günlerinde olacak.