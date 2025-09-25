Abone ol: Google News

ABD Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan FED faiz kararı özellikle de yatırımcıların yakın markajında yer alıyor. Eylül ayı politika faizinin duyurulmasının ardından bir sonraki faiz kararının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.

Yayınlama Tarihi: 25.09.2025 10:02
Yayınlama Tarihi: 25.09.2025 10:02

ABD Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez Bankası FED, son olarak eylül ayında politika faizinde 25 baz puan indirime giderek 2025 yılında ilk kez faiz indirimi kararı vermişti.

Piyasalar tarafından yakından takip edilen FED faiz kararının ilk kez indirilmesinin ardından gözler bir sonraki toplantıya çevrilmiş durumda.

FED Başkanı Jerome Powell, enflasyonun hala bir miktar yüksek olduğunu da kararın açıklamasının ardından bir sonraki faiz kararının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, ABD Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası'nın bir sonraki PPK toplantısı 28-29 Ekim'de düzenlenecek. Faiz kararı ise 29 Ekim akşamı açıklanacak. Yılın son faiz kararı toplantısı da 9-10 Aralık günlerinde olacak.

