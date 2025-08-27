ABD vize ücretlerine zam! 1 Ekim’de uygulanacak: İşte yeni ücret…

ABD’ye seyahat etmek artık sadece vize maliyeti artış gösterdi. ABD Kongresi’nden geçen yeni düzenleme ile 1 Ekim 2025’ten itibaren tüm göçmen olmayan vizelere 250 dolarlık ek ücret getiriliyor.

Bu kapsamda Amerika’yı görmek isteyen turistten orada eğitim planlayan öğrenciye, iş için seyahat eden profesyonelden kültürel değişim programına katılan gençlere kadar milyonlarca kişi bu maliyetten doğrudan etkilenecek.

Uzmanlara göre karar, hem ABD’nin göçmenlik sistemine ek kaynak yaratmayı hem de vize başvurularındaki yoğunluğu dengelemeyi hedefliyor.

Ancak uygulamanın özellikle öğrenciler ve kısa süreli ziyaretçiler üzerinde ciddi bir ekonomik yük oluşturacağı düşünülüyor.

17 BİN TL ÖDENECEK

ABD’nin turist vizeleri (B1/B2) için uyguladığı “Visa Integrity Fee” ile birlikte vize başvuru ücreti 185 dolardan 435 dolara yükseldi. Böylece maliyet yüzde 135 arttı.

Turist vizeleri (B1/B2) artık 435 dolar (17.839,57 Türk Lirası) olacak. Öğrenci ve değişim programı vizeleri (F, J, M) ek ücretten etkilenecek. Çalışma vizeleri (H-1B, L-1, O-1) dahil olmak üzere birçok kategoriye aynı ücret yansıyacak. ESTA (Vize Muafiyet Programı) kapsamındaki yolcular muaf tutuldu, ancak ESTA başvuru ücreti de artırıldı.