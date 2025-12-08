Bahis soruşturmasında adı geçen isimler hakkındaki suçlamalar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Futbolda bahis” soruşturmasında gözaltına alınan 39 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı.

Aralarında Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş, Murat Sancak, Alassane Ndao, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu ve Ümit Kaya gibi isimlerin de bulunduğu 29 kişi için tutuklama talep edildi.

Şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından sulh ceza hâkimliğine gönderildi.

10 ŞÜPHELİ İÇİN ADLİ KONTROL TALEBİ

Savcılık, üst klasman hakemi Zorbay Küçük, eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar’ın eşi, futbolcu ve idareci konumunda çeşitli isimlerin de bulunduğu 10 kişi hakkında adli kontrol uygulanması yönünde talepte bulundu.

SORUŞTURMANIN ARKA PLANI

Başsavcılık, 5 Aralık’ta yaptığı açıklamada soruşturmanın, MASAK raporları, yasal bahis sitelerinden alınan kayıtlar ve PFDK’nın 101 futbolcuya verilen cezalar üzerinden yürütülen analizlerle genişletildiğini duyurmuştu.

Bu kapsamda:

Kendi maçına bahis oynayan futbolcular

Galatasaraylı Metehan Baltacı dahil 27 futbolcu hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başkası üzerinden bahis oynayan isimler

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’ın başkası üzerinden yasal bahis sitelerinde işlem yaptığı tespit edildi.

MAÇ SONUCUNA ETKİ İDDİALARI

Ankaraspor–Nazilli Belediyespor (28 Nisan 2024) karşılaşmasında şike şüphesi üzerine

Ankaraspor sahibi Ahmet Okatan, Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve 2 antrenör hakkında gözaltı kararı verildi.

Ümraniyespor–Giresunspor (24 Aralık 2023) maçına ilişkin anlaşma iddiaları nedeniyle 1'i futbolcu olmak üzere 6 kişi hakkında işlem yapıldı.

ŞÜPHELİ FİNANSAL HAREKETLER

Banka incelemelerinde olağan dışı işlem tespit edilen:

Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak,

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar (eşiyle birlikte),

Üst klasman hakemi Zorbay Küçük,

toplam 7 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.

GÖZALTILAR VE FİRARİLER

Operasyonlarda 39 kişi gözaltına alınırken, 5 kişinin yurt dışında olduğu belirlendi.

Bu süreçte fenalaşan spor yorumcusu Ahmet Çakar, hastaneye kaldırılarak Samatya’daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde anjiyoya alındı. Tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

KİM NE İLE SUÇLANIYOR

Müsabaka Sonucunu Etkileme Suçlaması

Savcılık, aşağıdaki isimlerin müsabaka sonuçlarına müdahale ettiği iddiasıyla tutuklanmasını talep etti:

Metehan Baltacı

Mert Hakan Yandaş

Ahmet Abdullah Çakmak

Eren Karadağ

Uğur Adem Gezer

Emrah Çelik

Yunus Emre Tekoğul

İzzet Furkan Malak

Bartu Kaya

Arda Türken

Muhammed Furkan Özhan

Yusuf Özdemir

Orkun Özdemir

Kadir Kaan Yurdakul

Faruk Can Genç

Alassane Ndao

Ensar Bilir

Oktay Aydın

Yücel Gürol

Ersen Dikmen

Kerem Yusuf Sirkeci

Emircan Çiçek

Ahmet Okatan

Gürhan Sünmez

Mehmet Emin Katipoğlu

Volkan Erten

Şahin Kaya

Ümit Kaya

Bu isimlerin, farklı müsabakalarda sonuçları etkilemeye yönelik anlaşmalar yaptığı ya da bu faaliyetlere dahil olduğu iddia edildi.

Suç Gelirlerini Aklama Suçlaması

Savcılık ayrıca Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak hakkında “suç gelirlerinin aklanması” kapsamında tutuklama talebinde bulundu. Sancak’ın finansal hareketlerinin şüpheli bulunduğu ifade edildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Bahis oynama, başkası adına bahis işlemleri yürütme, maç sonucuna müdahale ve finansal usulsüzlük iddialarının yer aldığı soruşturmada yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Hakimlik, tutuklama taleplerine ilişkin kararını önümüzdeki saatlerde verecek.