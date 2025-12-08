Bahis soruşturmasında adı geçen isimler hakkındaki suçlamalar

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Futbolda bahis" soruşturmasında 39 kişi gözaltına alındı ve 29'u tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.
- Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı gibi isimlerin de aralarında bulunduğu kişiler, bahis oynama ve maç sonucuna müdahale suçlamalarıyla karşı karşıya.
- Davada, finansal usulsüzlük ve suç gelirlerinin aklanması iddiaları da gündemde olup, Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak dahil bazı kişiler hakkında tutuklama talepleri bulunuyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Futbolda bahis” soruşturmasında gözaltına alınan 39 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı.
Aralarında Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş, Murat Sancak, Alassane Ndao, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu ve Ümit Kaya gibi isimlerin de bulunduğu 29 kişi için tutuklama talep edildi.
Şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından sulh ceza hâkimliğine gönderildi.
10 ŞÜPHELİ İÇİN ADLİ KONTROL TALEBİ
Savcılık, üst klasman hakemi Zorbay Küçük, eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar’ın eşi, futbolcu ve idareci konumunda çeşitli isimlerin de bulunduğu 10 kişi hakkında adli kontrol uygulanması yönünde talepte bulundu.
SORUŞTURMANIN ARKA PLANI
Başsavcılık, 5 Aralık’ta yaptığı açıklamada soruşturmanın, MASAK raporları, yasal bahis sitelerinden alınan kayıtlar ve PFDK’nın 101 futbolcuya verilen cezalar üzerinden yürütülen analizlerle genişletildiğini duyurmuştu.
Bu kapsamda:
Kendi maçına bahis oynayan futbolcular
Galatasaraylı Metehan Baltacı dahil 27 futbolcu hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Başkası üzerinden bahis oynayan isimler
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’ın başkası üzerinden yasal bahis sitelerinde işlem yaptığı tespit edildi.
MAÇ SONUCUNA ETKİ İDDİALARI
Ankaraspor–Nazilli Belediyespor (28 Nisan 2024) karşılaşmasında şike şüphesi üzerine
Ankaraspor sahibi Ahmet Okatan, Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve 2 antrenör hakkında gözaltı kararı verildi.
Ümraniyespor–Giresunspor (24 Aralık 2023) maçına ilişkin anlaşma iddiaları nedeniyle 1'i futbolcu olmak üzere 6 kişi hakkında işlem yapıldı.
ŞÜPHELİ FİNANSAL HAREKETLER
Banka incelemelerinde olağan dışı işlem tespit edilen:
Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak,
Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar (eşiyle birlikte),
Üst klasman hakemi Zorbay Küçük,
toplam 7 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.
GÖZALTILAR VE FİRARİLER
Operasyonlarda 39 kişi gözaltına alınırken, 5 kişinin yurt dışında olduğu belirlendi.
Bu süreçte fenalaşan spor yorumcusu Ahmet Çakar, hastaneye kaldırılarak Samatya’daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde anjiyoya alındı. Tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
KİM NE İLE SUÇLANIYOR
Müsabaka Sonucunu Etkileme Suçlaması
Savcılık, aşağıdaki isimlerin müsabaka sonuçlarına müdahale ettiği iddiasıyla tutuklanmasını talep etti:
Metehan Baltacı
Mert Hakan Yandaş
Ahmet Abdullah Çakmak
Eren Karadağ
Uğur Adem Gezer
Emrah Çelik
Yunus Emre Tekoğul
İzzet Furkan Malak
Bartu Kaya
Arda Türken
Muhammed Furkan Özhan
Yusuf Özdemir
Orkun Özdemir
Kadir Kaan Yurdakul
Faruk Can Genç
Alassane Ndao
Ensar Bilir
Oktay Aydın
Yücel Gürol
Ersen Dikmen
Kerem Yusuf Sirkeci
Emircan Çiçek
Ahmet Okatan
Gürhan Sünmez
Mehmet Emin Katipoğlu
Volkan Erten
Şahin Kaya
Ümit Kaya
Bu isimlerin, farklı müsabakalarda sonuçları etkilemeye yönelik anlaşmalar yaptığı ya da bu faaliyetlere dahil olduğu iddia edildi.
Suç Gelirlerini Aklama Suçlaması
Savcılık ayrıca Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak hakkında “suç gelirlerinin aklanması” kapsamında tutuklama talebinde bulundu. Sancak’ın finansal hareketlerinin şüpheli bulunduğu ifade edildi.
SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR
Bahis oynama, başkası adına bahis işlemleri yürütme, maç sonucuna müdahale ve finansal usulsüzlük iddialarının yer aldığı soruşturmada yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Hakimlik, tutuklama taleplerine ilişkin kararını önümüzdeki saatlerde verecek.