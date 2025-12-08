Şehit Özel Harekat Polisi Emre Albayrak'ın naaşı Samsun’a getirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Emre Albayrak'ın (27) naaşı İstanbul'daki işlemlerinin ardından hava yoluyla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi.

AİLESİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE KARŞILADI

Şehidin cenazesi, baba Ramazan, anne Aslıhan, eşi İrem Albayrak ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkan Halit Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ile diğer yetkililer tarafından karşılandı.

LADİK'TE TOPRAĞA VERİLECEK

Özel harekat polislerinin omuzlarında bir süre taşınarak nakil aracına konulan Albayrak'ın naaşı, İl Müftüsü Veysel Çakı tarafından yapılan duanın ardından toprağa verileceği Ladik ilçesine götürülmek üzere yola çıktı.

Polis memuru Emre Albayrak'ın evli olduğu, 6 yıl önce Hakkari'de göreve başladığı, 2022'den bu yana İstanbul'da görev yaptığı öğrenildi.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA POLİSE ATEŞ AÇILDI

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde İstanbul Çekmeköy Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bulunan eve uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonda evde bulunan şüpheliler, polis ekiplerine ateş açtı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memurunun Emre Albayrak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Çatışmada şüphelilerden 35 yaşındaki R.A., etkisiz hale getirilirken diğer şüpheliler Ç.A. ve C.A. gözaltına alındı.