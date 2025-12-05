ABD'den F-35 mesajı: Türkiye kritik eşiğe yaklaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

F-35 savaş uçağı konusu gündemdeki yerini koruyor...

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına geri dönüşü konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TOM BARRACK AÇIKLADI

Tom Barrack, Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programına geri dönüşünün önündeki en kritik engeli aşmaya çok yaklaştığını açıkladı.

Barrack, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemine ilişkin 'operasyonel uyumluluk' sorunlarını büyük ölçüde giderdiğini belirtti.

Büyükelçi, S-400’lerin kullanılmamasının bu kaygıları azalttığını ancak sistemin Türkiye’de bulunmaya devam etmesinin Washington açısından hâlâ sorun oluşturduğunu vurguladı.

"YAKINDA ÇÖZÜLECEK"

Bloomberg'de yer alan habere göre Barrack, "Bu meselenin önümüzdeki dört ila altı ay içinde çözüleceğini düşünüyorum" diyerek sürecin hızlandığını ifade etti.

Barrack ayrıca, Türkiye’nin Rus yapımı hava savunma sisteminden tamamen vazgeçmeye her geçen gün daha fazla yaklaştığını iddia etti.

TRUMP-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİNDE S-400 GÜNDEMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, eylül ayında Beyaz Saray’daki görüşmelerinde S-400 meselesini ele almıştı.

Türkiye’nin yaklaşık 10 yıl önce satın aldığı S-400’ler, Ankara’nın F-35 programından çıkarılmasına ve Türk savunma şirketlerine CAATSA yaptırımlarının uygulanmasına yol açmıştı.

RUSYA VURGUSU DİKKAT ÇEKMİŞTİ

ABD, S-400’lerin F-35’in gizlilik kabiliyetini tehdit ettiğini savunurken; Ankara, bu riski ortadan kaldıracak önlemler alacağını ve Rus sisteminin NATO ile entegre edilmeyeceğini vurgulamıştı.

Trump ise eylül ayında, Türkiye'ye F-35 savaş uçakları satışına izin vermeye açık olabileceğini ima etmişti.

ABD ve Türkiye'nin, NATO'nun en büyük iki ordusuna sahip olduğunu vurgulayan Bloomberg, bu durumun F-35 savaş uçaklarının Ankara tarafından satın alınması konusunda anlaşmazlığı gidermede bir motivasyon olduğu yorumunu yaptı.

"TRUMP, TÜRKİYE'YE YENİDEN F-35 SATIŞINA SICAK BAKIYOR"

ABD medyasında, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'ye yeniden F-35 satışına sıcak baktığı haberleri yer almıştı.

Amerikan Fox News kanalında yer alan ve konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayandırılan haberde, "Trump, iki tarafın, Türkiye'nin S-400'leri çalışamaz hale getirecek bir anlaşmaya varması halinde Türkiye'ye F-35 uçaklarını satma fikrine açık olduğunu belirtti" ifadeleri kullanılmıştı.

"VERİLEN SÖZLER YERİNE GETİRİLSİN"

Söz konusu uçakların Türkiye'ye satılabilmesi için "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası" (CAATSA) yaptırımlarını kaldırması gerekeceği belirtilen habere göre, Trump, ekibinden, "Türkiye’nin CAATSA yaptırımlarından nasıl kaçınabileceğine" ilişkin bir çalışma yapmalarını istemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "F-35 konusunda ABD Başkanı Sayın Trump’la yaptığımız son görüşmelerde güzel adımlar attık. Temenni ediyorum ki verilen sözler yerine getirilsin" ifadesini kullanmıştı.