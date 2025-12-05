İBB soruşturmasında tahliye edilen 10 zanlı için tutuklama talebi

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında tahliye edilen 10 zanlı için tutuklama talep etti.
- Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın itirazını kabul ederek tutuklama talebini yerinde buldu.
- Şüphelilerin suçun vasıf ve mahiyeti ile dosyada yer alan deliller dikkate alındığında tahliye kararının yanlış olduğu belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında İstanbul Sulh Ceza Hakimliğinin aylık tutukluluk incelemesinde 19 şüpheli tahliye edildi. Bunun üzerine savcılık, tahliye edilen 10 şüpheli yönünden itirazda bulundu.
TAHLİYE TALEBİNE İTİRAZ
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği bu itirazı yerinde buldu.
Savcılığın nöbetçi sulh ceza hakimliğine yazdığı sevk yazısında, şüpheliler Engin Gönül, Onur Gülin, Fikri Murat Demir, Arzu Can, Faruk Ceyhan, Savaş Can, Çağatay Takaoğlu, Bulut Aydöner, Doğukan Arıcı ve İlkay Onok'un üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosya içerisinde yer alan delil durumu dikkate alındığında, tahliye kararının yerinde olmadığının anlaşıldığı belirtildi.
Bu kapsamda tahliye kararı verilen şüphelilerin tutuklanması talep edildi.