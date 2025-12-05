Abulkadir Uraloğlu, Dallıkavak Tüneli'ni inceledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum il programı kapsamında Erzurum-İspir Yolu’ndaki Dallıkavak Tüneli’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Bakan Uraloğlu, incelemenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, Erzurum-İspir Yolu’ndaki en kritik kesimlerden biri olan Dallıkavak Tüneli’ndeki çalışmalara ilişkin bilgi vererek “3 bin 105 metre uzunluğunda, Dallıkavak Geçişi’ni baypas ederek hem trafik güvenliğini sağlamış olacak hem de kar-buz mücadelesinde kış şartlarında işimizi kolaylaştıracak.” dedi.

"SON EKSİKLİKLERİN TAMAMLANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Tüneldeki kazı çalışmalarında gelinen son durumu açıklayan Bakan Uraloğlu, kazı-destek işlerinin aşağı yukarı bittiğini ve nihai beton kaplamadaki son eksiklerin tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Uraloğlu, kış şartlarının çalışmalara müsaade ettiğini ve zemin problemlerinden kaynaklı sorunların takvimi etkilediğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2026'NIN İLK YARISINDA BURAYI HİZMETE AÇACAĞIZ"

“İnşallah 2026’nın ilk yarısında biz burayı bitirerek hizmete açmış olacağız ve Erzurum-Rize aksını biraz daha kolaylaştırmış olacağız.

Yaklaşık 7 bin 100 metrelik Kırık Tüneli’ni de bitirdiğimiz zaman önümüzde çok da bir engel kalmamış olacak.

Erzurum’u inşallah Ovit ile birlikte Kırık Tüneli ve Dallıkavak Tüneli ile de Karadeniz’e bağlamış olacağız.”