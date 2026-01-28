ABD'den vize kararı: Başvuru yapanlar için duyuruldu

- ABD, vize başvurularında sosyal medya hesaplarının herkese açık olmasını istedi.
- Ankara Büyükelçiliği, 15 Aralık 2025'ten itibaren F, M, J, H-1B ve H-4 vizeleri için bu düzenlemenin geçerli olacağını duyurdu.
- Bu adım, kimlik ve giriş uygunluğu incelemesini kolaylaştırmayı amaçlıyor.
ABD'den vize başvurusu yapanlara hatırlatma geldi.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, vize başvuru süreçlerinde uygulanacak yeni düzenlemeyi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.
SOSYAL MEYA HESAPLARI AÇIK OLACAK
Büyükelçiliğin yaptığı paylaşımda, "15 Aralık 2025 tarihinden itibaren ABD kanunları uyarınca F, M ve J türü göçmen olmayan vize kategorilerinin yanı sıra, H-1B veya H-4 vizesine başvurularda da kimlik ve Amerika Birleşik Devletleri'ne girişe uygunluk tespitini mümkün kılacak inceleme sürecini kolaylaştırmak için tüm başvuru sahiplerinin tüm sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını herkese açık olarak değiştirmesi gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.
HANGİ VİZE BAŞVURULARINI ETKİLİYOR
F, M ve J Türü: Öğrenci vizeleri ve değişim programı katılımcıları.
H-1B ve H-4: Geçici çalışma vizeleri ve bu vizelere sahip kişilerin bağımlı aile üyeleri.