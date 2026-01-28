Bilal Hancı'nın uyuşturucu test sonucu çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturmasına ilişkin gözaltılar sürüyor.

Bu kapsamda da geçtiğimiz günlerde Bilal Hancı ve İbrahim Barut, gözaltına alındı.

İTİRAF ETMİŞTİ

Gözaltına alınan Youtuber Bilal Hancı, uyuşturucu kullandığını itiraf etmiş ve şöyle demişti;

"AMSTERDAM'DA KULLANDIM"

“2024 yılında yaşadığım ağır bir boşanma süreci sonrası psikolojik olarak çöktüm. Amsterdam’da kokain kullandım. Amsterdam'da kok*in ve MDM maddesini temin ederek uyuşturucu maddeye başladım.

Daha önce hayatımda hiç uyuşturucu kullanmamıştım. Türkiye’ye döndükten sonra ayda yaklaşık bir kez, kendimi çok kötü hissettiğim zamanlarda kullandım. Kimseye uyuşturucu temin etmedim, teklif etmedim."

"TÜRKİYE'DE BU MADDEYİ ARKADAŞ ORTAMLARINDAN TEMİN EDİYORDUM"

Uyuşturucuyu nasıl temin ettiğini de aktaran Hancı, “Türkiye'de bu maddeyi arkadaş ortamlarından temin ediyordum. Şu anda bu isimleri hatırlayamıyorum ancak hatırladığım zaman savcılığınıza sunabilirim. Kok*inden başka herhangi bir madde de kullanmadım.” dedi.

Hancı, dosya kapsamında ifadesi alınan B.B.Y.’nin kendisi hakkındaki “birlikte uyuşturucu kullandık ve birden fazla kişiyle cinsel birliktelik yaşadık” iddialarına da yanıt verdi.

TEST SONUCU BELLİ OLDU

Gözaltına alındıktan sonra saç ve kan örneği veren Bilal Hancı ve İbrahim Barut'un test sonuçları belli oldu.

Ensonhaber Muhabiri Rojda Altıntaş'ın aktardığına göre, Hancı ve Barut'un uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.

Soruşturma kapsamında 26 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Bebek Otel’in sahibi yapımcı Muzaffer Yıldırım ile otelin genel müdürü Arif Altunbulak da bulunuyor.

Ayrıca Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli, Burak Altındağ, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Lerna Elmas, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Veysel Avcı, Özge Bitmez, Suat Yıldız ve Merve Eryiğit’in de tutuklu isimler arasında. Mahkeme son olarak bu kişilerin mal varlıklarına el koydu.

Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic (Neslihan Damla Aktepe), Eser Gökhan Küçükerol, Saim Macit ve Mehmet Güçlü’nün sonuçları ise negatif olarak kayda geçti.