Abdulkadir Uraloğlu: 30 bin öğrencimize hemzemin geçitlerde uyulması gereken kuralları gösterdik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yürütülen Hemzemin Geçitlerde Emniyet Farkındalığı Projesi'yle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, TCDD 2022-2030 Emniyet Strateji Belgesi ve 2022-2025 Eylem Planı çerçevesinde başlatılan proje ile özellikle demir yoluna yakın bölgelerde yaşayan öğrenci ve vatandaşların güvenli geçiş kurallarını öğrenmesinin amaçlandığını vurguladı.

"30 BİN ÖĞRENCİMİZE UYULMASI GEREKEN KURALLARI ANLATTIK"

Uraloğlu, açıklamasında şu sözleri kullandı:

Ulaştırma projeleri ile yatırımları kadar eğitim ve trafik bilincini de çok önemsiyoruz. Bu kapsamda demir yolunun geçtiği bölgeler başta olmak üzere Türkiye genelinde öğrencilere hemzemin geçitlerden emniyetli geçiş için uygulamalı eğitim veriyoruz.



Projenin başladığı günden itibaren 30 bin öğrencimize ulaşarak hemzemin geçitlerde uyulması gereken kuralları teorik olarak anlatıp uygulamasını birebir gösterdik. Her öğretim yılında 10 bin öğrenciye hemzemin geçitlerden emniyetli geçiş için uygulamalı eğitim vererek farkındalık oluşturacağız.

"NİHAİ AMACIMIZ TÜM İLKOKUL ÖĞRENCİLERİMİZE ULAŞMAKTIR"

Bakan Uraloğlu, projenin amacının yalnızca öğrencilerde değil, onların ailelerinde de farkındalık oluşturmak olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

Demir yolu emniyeti konusunda küçük yaşta kazanılan bilinç, hayat boyu sürecektir. Hemzemin geçitlerde güvenliği artırmak için çocuklarımızdan başlayarak toplumun tüm kesimlerinde farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz.



Nihai amacımız, ülke genelinde tüm ilkokul düzeyindeki öğrencilerimize ulaşmaktır. Ayrıca, yılın belli dönemlerinde periyotlar halinde, hemzemin geçitlerin yoğun olduğu bölgelerde vatandaşlarla birebir görüşmeler yapıp, broşür dağıtarak da bilgilendirme faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

"HEMZEMİN GEÇİT SAYISI 2 BİN 576'YA DÜŞÜRÜLDÜ"

Demir yollarında yaşanan büyük değişim ve gelişime paralel olarak hemzemin geçitlerin de yenilenerek daha güvenli hale getirildiğini vurgulayan Uraloğlu, "Hemzemin geçitleri daha güvenli hale getirmek için yapılan iyileştirmeler neticesinde 2002 yılından 2024 yılının sonuna kadar toplam 2 bin 234 adet geçit kapatılarak hemzemin geçit sayısı 4 bin 810 adetten 2 bin 576'ya düşürüldü." dedi.