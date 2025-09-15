Abdulkadir Uraloğlu: 72 bin 378 moto kurye kayıt altına alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Mayıs'ta yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği değişikliğine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu açıklamasında değişiklikle, moto kurye faaliyetlerinin ilk kez mevzuata kavuştuğunu belirtti.

"HER BİR KURYE BAKANLIĞIMIZA BİLDİRİLİYOR"

Uraloğlu, düzenlemenin ardından başlayan yeni dönemi değerlendirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu düzenlemeyle hem vatandaşlarımızın aldığı hizmetin güvenilirliği hem de kuryelerimizin çalışma şartları kayıtlı ve denetlenebilir bir yapıya kavuştu. Bugün geldiğimiz noktada her bir kurye bakanlığımıza bildiriliyor, sistemde kayıt altına alınıyor."

"BOZULABİLİR GIDALARIN TAŞINMASINDA ÖZEL TEDBİRLER ZORUNLU OLDU

Bakan Uraloğlu, yönetmelikle getirilen usul ve esasların vatandaşın aldığı hizmeti doğrudan etkilediğini belirterek, şu açıklamada bulundu:

Artık teslimi mümkün olmayan adreslere gönderi kabul edilmiyor. Taşıma süresi taahhüdünde bulunulması ise yasaklandı.



Alıcısına ulaştırılamayan gönderilerin aynı süre içinde göndericiye geri teslim edilmesiyle bozulabilir gıdaların taşınmasında özel tedbirler alınması zorunlu hale geldi.

Bakan Uraloğlu, ayrıca, kuryelerin reflektif yelek giydiğini dile getirerek, "İşletmeler de çalıştırdıkları kuryelere koruyucu ekipman sağlamakla yükümlü oldu." dedi.

"YETKİ BELGELERİ E-DEVLET'TEN ALINABİLİYOR"

Mevzuatın yayımlandığı andan itibaren yetki belgesi müracaatları sürecine dair açıklama yapan Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yetki belgeleri artık e-Devlet üzerinden alınabiliyor. Buradan başvuranlara yüzde 5 ek indirim imkanı sunuluyor. En fazla 3 taşıtla faaliyet gösterecek moto kuryeler için de belge ücretinde yüzde 85 indirim imkanı sağladık.



Ancak yönetmeliğin yayımlanmasının ardından ilk 6 ay içinde yetki belgesi alınması halinde yüzde 85'lik indirimin yüzde 95 olarak uygulanmasına yönelik düzenleme yaptık.

"DÜZENLENEN BELGELERİN 72,3 BİNİ MOTO KURYELERE VERİLDİ"

Bakan Uraloğlu, yeni düzenlemenin üzerinden geçen süreçte ortaya çıkan tabloya ilişkin rakamları da paylaşarak, "Bugün itibarıyla kurye işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere toplam 74 bin 294 yetki belgesi düzenledik, bu belgelere 84 bin 527 taşıt kaydettik. Düzenlenen belgelerin 72 bin 378'i moto kuryelere verildi. Bu belgelerin 72 bin 603'ü tüzel kişiliklere, 1691'i ise gerçek kişilere aittir." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, ayrıca düzenlenen yetki belgelerinin yüzde 99,9'unun e-Devlet portalı üzerinden düzenlendiğini de dile getirdi.

"EN GENÇ FİLO AKDENİZ BÖLGESİ'NDE"

Kayıtlı taşıtların dağılımına da değinen Uraloğlu, şu sözleri kullandı:

Bugün itibarıyla 74 bin 914 motosiklet, 5 bin 703 kamyonet, 3 bin 733 motorlu bisiklet ve 177 otomobil kurye işletmeciliğinde kullanılmak üzere sistemde yer almaktadır. Taşıtların yüzde 64,3'ü 3 yaşından küçüktür. Akdeniz Bölgesi 2,3 yaş ortalamasıyla en genç filoya sahiptir. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise ortalama 2,8'dir.

"EN FAZLA YETKİ BELGESİ MARMARA'DA DÜZENLENDİ"

Yetki belgelerinin bölgesel dağılımını da paylaşan Bakan Uraloğlu, "En fazla yetki belgesi Marmara Bölgesi'nde düzenlendi. Bölgede 40 bin 615 belge verilmiş, 46 bin 131 taşıt kaydedilmiştir. İstanbul tek başına 31 bin 970 yetki belgesi ve 36 bin 476 taşıt ile ilk sırada yer almaktadır. En az yetki belgesine sahip ilimiz ise 13 belgeyle Tunceli'dir. Doğu Anadolu Bölgesi genelinde ise toplam bin 73 belge ve bin 228 taşıt bulunmaktadır." dedi.