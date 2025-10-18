Abdulkadir Uraloğlu: Antalya'nın ulaştırma ve altyapısına 241 milyar TL'lik yatırım yaptık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya ziyaretleri çerçevesinde AK Parti İl Kadın Kolları Danışma Meclisi'ne katıldı.

Bakan Uraloğlu, Antalya'nın geniş coğrafyasında ulaşımın önemine dikkat çekti.

"BÖLÜNMÜŞ YOLLARI 800 KİLOMETREYE ÇIKARDIK"

Uraloğlu şu sözleri kullandı:

Antalya gerçekten çok geniş bir coğrafya, o coğrafyada ulaşımın zorluğunu en iyi bilenler sizlersiniz. Bir taraftan 640 kilometre civarında bir sahil şeridinden, bir taraftan Torosları aşan dağları olan bir yerleşim. Elbette buraya en çok hizmet eden bakanlıklardan birisinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olması da bizler için kıymetli.

Antalya'da bugüne kadar gerçekleştirilen yatırımları anlatan Uraloğlu, "Şimdiye kadar yaptığımız birçok iş var. Gerçekten yüz kilometrelerde olan sıcak asfaltı bin kilometrelere çıkarmışız. Bölünmüş yolları 750-800 kilometreye çıkarmışız. Bakın Antalya'da hiç tünel yokmuş. Biz AK Parti hükümetlerimizin döneminde, cumhurbaşkanımızın liderliğinde 25 tane toplam uzunluğu 35 kilometre olan tünel yapmışız. Antalya buna layık mı? Kesinlikle layıktı" diye konuştu.

"241 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK"

Uraloğlu, ulaştırma ve altyapı yatırımlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

Antalya'ya sadece ulaştırma ve altyapı bakanlığı olarak 241 milyar liralık yatırım yaptık. Bugün Antalya'da devam eden bizim 11 tane projemiz var. Bu 11 projenin yatırım tutarı 196 milyar lira. 241 milyar lira yatırım yapmıştık, 196 milyar liralık da başta Antalya oto yolumuz olmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz.



Elbette biz daha iyisini yapmak istiyoruz. Antalya'mıza daha güzel işler yapmaya gayret edeceğiz.

Antalya'ya yeni hizmetlerle geldiklerini vurgulayan Uraloğlu, Kepezüstü'nde hayata geçirilen kavşak çalışmasına değinerek, "Bugün de Antalya'mıza elimiz boş gelmedik. Bakın iki tane günde 95 bin 500 trafiği olan Kepezüstü kavşağını rahatlatmış olduk. 90 günde kavşakları yaptık. İki tane kavşağımız da Duraliler ve Uncalı'da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Siz onların ayaklarının yükseldiğini görüyorsunuz. Onları da en kısa zamanda inşallah sizlerin hizmetine sunacağız" dedi.

"SİYASET SADECE HİZMETLE YAPILMIYOR"

Uraloğlu, yapılan yatırımların vatandaşın vergileriyle gerçekleştirildiğini vurgulayarak, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

Biz bunları yaparken de sizin kafanıza kakmıyoruz. Niye? Sizin verdiğiniz vergilerle yapıyoruz. Siz bize yetki verdiniz, siz bize imkan tanıdınız, sorumluluk verdiniz, biz de gereğini yapmaya gayret ediyoruz. Ama burada siyaset sadece hizmetle yapılmıyor.



Eğer biz bir terazi kursak da orada bizim hizmetlere karşılık olan oyumuzu tartmaya kalksak herhalde yüzde 80-90'la biz oy almalıyız. Bir eksiklik varsa elbette kendimizi de görüyoruz. Oradan çıkan bir eksikliğimiz varsa onun sonuçlarını alıyoruz. Ona göre dersimizle çalışıyoruz. Vatandaşımızın huzuruna çıkıyoruz.

Bakan Uraloğlu, ayrıca danışma meclisine katılan kadınlara memleketi olan Trabzon'a seyahat sözü verdi.