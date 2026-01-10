Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: Selen Görgüzel dahil 4 gözaltı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gece saatlerinde yeni bir operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

SELEN GÖRGÜZEL GÖZALTINDA

Hamdi Alkan'ın eski eşi şarkıcı Selen Görgüzel, 'Survivor' isimli yarışma programına katılmış, elenmedisinin ardından Türkiye'ye dönmüştü.

Görgüzel uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

4 GÖZALTI

Gözaltına alınan diğer isimler arasında ise sunucu Nilüfer Batur, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper bulunuyor.

İBB FİRARİSİNİN JETİNDE

Gözaltına alınan isimler hakkında önemli bir bilgiye ulaşıldı.

Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Nilüfer Batur Tokgöz'ün İBB soruşturmasının firari şüphelisi Murat Gülibrahimoğlu'nun jetiyle 30 Ekim 2022'de yolculuk yaptığı ortaya çıktı.

Yolcular arasında, İBB yolsuzluk iddianamesinin sanıkları Murat Gülibrahimoğlu, Tuncay Yılmaz, İbrahim Bülbüllü, Fatih Keleş, Hüseyin Köksal, Hakan Karanış ve uyuşturucu fuhuş soruşturmasında tutuklanan sosyal medya fenomeni Rabia Karaca ile Merve Eryiğit bulunuyor.

150 JANDARMA BEBEK OTELE BASKIN YAPTI

Devam eden soruşturma kapsamında uyuşturucu ve fuhuş merkezi haline gelen Bebek Otel'e de yeni operasyon düzenlendi.

150 Jandarma, narkotik köpekleri eşliğinde bebek otele baskın yaptı.

Oteldeki bütün odalarda arama yapıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu çok sayıda kişi hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.