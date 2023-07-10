Abdulkadir Uraloğlu: Bolu Dağı Tüneli'nde su boşaltma ve temizlik çalışmaları başladı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yaşanan selin ardından güzergahı ulaşıma elverişli hale getirmek için Bolu Dağı Tüneli'nde su boşaltma ve temizlik çalışmalarının başladığını kaydetti.

ensonhaber.com Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaşanan yoğun yağışın ardından kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde yapılan temizliği bir mesaj paylaşarak gözler önüne serdi. Uraloğlu, mesajında sabahın ilk ışıklarıyla beraber Bolu Dağı Tüneli'nde su boşaltma ve temizlik çalışmaları başladığını bildirerek şu bilgiyi aktardı: Karayolları ekiplerimiz ara vermeden heyelan sebebiyle biriken teressubatı temizleyip güzergâhı ulaşıma elverişli hale getirecek. "Ekiplerimiz çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor" Selden etkilenen diğer bölgelerde de teyakkuz halindeyiz; ekiplerimiz çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Gözden Kaçmasın Bolu Dağı Tüneli TEM Otoyolu geçişinde heyelan Haberin Detayları Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı Haberin Detayları