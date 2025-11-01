Abdulkadir Uraloğlu: Burdur’a 23 milyarın üzerinde hizmet ettik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Burdur İl Başkanlığında partililerle buluştu.

Bakan Uraloğlu, burada gündeme ilişkin kısa açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, şu sözleri sarf etti:

Burdur - Tefenni Çavdır karayolu biraz geç oldu ama güç olmadı çok şükür. Orayı bitirdik, çok şükür sıcak asfaltıyla beraber tertemiz hizmete açmış olduk. Burdur’umuza, milletimize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki bizim görevimiz hizmet etmek. Biz AK Parti hükümetleri döneminde Burdur’da 23 milyarın üzerinde hizmet ettik.



Şu anda sadece karayollarında devam eden 8 tane projemiz var. Onların da 8-10 milyar tutarında maliyeti var. Onlarında çalışmaları devam ediyor.

