Abdulkadir Uraloğlu: Deprem bölgesindeki illerimize 79,4 milyar TL'lik yatırım yaptık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya’da düzenlenen Karayolları Genel Müdürlüğü Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Burada kürsüye çıkan Bakan Uraloğlu, sözlerine 3. yılı geride bırakan 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları anarak başladı.

Bölgede depremin ilk anından bu yana, sahada çalışmaya devam ettiklerini belirten Uraloğlu, "Depremin izlerini silmek için var gücümüzle bugüne kadar çalıştık." dedi.

Uraloğlu, bakanlık olarak deprem bölgesindeki illere toplam 79,4 milyar TL yatırım gerçekleştirildiğini aktardı.

"DEPREMİN İLK DAKİKALARINDAN İTİBAREN YANINIZDAYDIK"

Ardından şehrin iletişim ve ulaşım altyapısına bakanlığın 2002'den bu yana toplam 143 milyar lira üzerinde yatırım yapıldığını kaydeden Uraloğlu, ayrıca şu sözleri kullandı:

Üzerinden 3 yıl geçti ama kaybettiklerimizin acı izleri hala yüreklerimizde. Malatya da depremin en ağır darbelerini vurduğu illerden olmuştur.



Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, depremin ilk dakikalarından itibaren; bugüne kadar yanınızdaydık. Bugün de var gücümüzle yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz ki sardık çok şükür.



Allah’ın izniyle yarınlarımızda da sizlerle Malatya’yla, bölgemizle, insanlarımızla birlikte olmaya devam edeceğiz.

"BAKANLIK OLARAK DEPREMİN İZLERİNİ SİLMEK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞTIK"

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz de depremin ilk anından itibaren depremin izlerini silmek için sahada olduk ve var gücümüzle bugüne kadar da çalıştık. Aynı şekilde çalışmaya da devam ediyoruz.



Deprem bölgesinde hasar gören kara yolu ve demir yollarını onardık ve güçlendirdik, havalimanlarımızı daha güçlü bir hale getirdik.

"DEPREM BÖLGESİNDEKİ İLLERE 79,4 MİLYAR TL'LİK YATIRIM YAPTIK"

Bugüne kadar deprem bölgesindeki illerimize 79,4 milyar liralık yatırım yaptık.



Bugün de burada Malatya'nın deprem yaralarını sararken, aynı zamanda geleceğe daha güçlü, daha güvenli ve daha erişebilir bir şekilde hazırlanmasının somut adımlarını atmanın, sevincini, mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.

"MALATYA'NIN ALTYAPISINA 2002'DEN BU YANA 143 MİLYARI AŞKIN YATIRIM YAPTIK"