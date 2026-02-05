İbrahim Yumaklı: Deprem bölgesine 459 su ve sulama tesisi için 110 milyar liralık yatırım yapılacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi programa katılmak için Adana'ya geldi.

Bakan Yumaklı burada, Adana Valiliği'ni ziyaret etti.

Yumaklı, ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'na gelerek basın toplantısı düzenledi.

"RABBİM BİR DAHA BU FELAKETLERİ YAŞATMASIN"

Yumaklı konuşmasında, şu sözleri kullandı:

Hem Adana'da hem de bütün deprem bölgelerinde AK Parti olarak hem yerinde değerlendirmeler yapmak hem de birlikte yapılanları paylaşmak hem de devlet-millet dayanışması olarak verdiğimiz bu mücadelenin hatırlatmasını yapacağız.



Rabbim bir daha ülkemize, milletimize bu felaketleri yaşatmasın. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren devletimiz, bütün kurum ve kuruluşlarıyla sahada oldu.

"ASRIN AFETİ İDİ, ASRIN DAYANIŞMASINA DÖNDÜ"

Büyük bir afet yaşadık, bunu ifade ederken asrın afeti idi daha sonra asrın dayanışmasına döndü. Daha sonrasında Cumhurbaşkanımızın kararlı ifadeleriyle asrın inşasına döndü.



AFAD ve diğer bütün kurumlar el ele verip konut, köy evi ve iş yeri olarak 11 ilde toplam 455 bin 357 bağımsız bölüm inşa edilmiştir. Adanamızda da 11 bin 334 konut, 739 köy evi tamamlanmış ve bunların Aralık ayında kurası yapılmıştır.



AFAD tarafından, destek ödemesi, taşınma yardımı, kira yardımı gibi başlıklarda toplamda 2.8 milyar lira nakdi ödeme yapılmıştır.

"BU İŞİN ALTINDAN KALKMAMIZI İSTEMEYENLER, MAHÇUBİYETLERİNİ SAKLAYAMIYORLAR"

Geçilen 3 yıl da, Türkiye'nin millet-devlet dayanışmasının bütün dünyaya en iyi örneğini gösterdiğini hatırlatan Bakan Yumaklı, daha sonra şunları söyledi:

Bunu başaracağımıza inanmayanlar olmadı mı? Elbette oldu. Siyaseten bu işin altında kalkmamızı istemeyenler, artık bugün mahcubiyetlerini saklayamıyorlar. Geçtiğimiz 3 yıl, millet-devlet dayanışmasının bütün dünyaya en iyi örneğini göstermiştir.



Bakanlık olarak bölgede tarımsal üretimin sürekliliğini sağlamak adına çalışmalar yürüttük. İçme suyu, sulama suyu gibi konularda altyapı inşalarının çalışmalarına başladık. 459 su ve sulama tesisi için 60 milyar lira yatırım yaptık.

"67 MİLYAR TL ÜRETİCİLERİMİZE DESTEK VERDİK"

Devam edenlerle birlikte bu rakam 110 milyar liraya ulaşacak. Bu yatırımlarla vatandaşlarımızın su ihtiyaçlarını karşılamış olduk. 11 ilimizde 67 milyar lira üreticilerimize destek verdik ve tarımsal yatırım yaptık.



Cumhurbaşkanımız depremden hemen sonra şunun sözünü vermişti; "Hayvanları telef olan çiftçilerimizin kayıplarını inekse inek, koyunsa koyun, tavuksa tavuk, arıysa arı olarak tekrar bedelsiz yerine koyacağız."



Bunu da söz verdiğimiz gibi tamamladık. 50 bine yakın küçükbaş ve büyükbaş, 550 bin kanatlı ve 26 bin arılı kovanı üreticilerimize teslim ettik.

"2 BİN 645 PROJEYE 1,2 MİLYAR TL HİBE DESTEĞİ SAĞLADIK"

Üreticilere 2 bin 645 projede 1,2 milyar lira hibe desteği sağlandığını hatırlatan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şöyle devam etti:

2 bin 645 projeye 1,2 milyar lira hibe desteği sağladık. Bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi kapsamında, 5 bin 135 projeyle 400 bin dekar alanı, 949 milyon TL hibe vererek, modern basınçlı sulama sistemlerine kavuşturduk.



Üreticilerimize kredilerin ertelenmesi, hibe ve destek sürelerinin uzatılması gibi çeşitli kolaylıklar sağladık. Bölgede sertifikalı tohum kullanan çiftçilerimize, sertifikalı tohum kullanım desteğini iki kat fazla ödedik.

"BARAJ VE GÖLETLERE 79 MİLYAR YAVRU BALIK BIRAKTIK"

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında üreticilerimize 603 milyon lira tutarında ayni tohum desteği sağladık. Depremden etkilenen balıkçılarımızı da unutmadık. Bin 21 balıkçı gemisi ve 29 yetiştiricilik tesisine destekleme ödemesinde bulunduk.



Deprem bölgesinde yer alan illerdeki baraj ve göletlere 79 milyon yavru balık bıraktık. Bizim bu destek ve yatırımlarımız, çiftçilerimizin gayret ve emeğiyle, bölgedeki tarımsal faaliyetler kesilmedi, devam etti. Bütün şartlara rağmen üretimden vazgeçmeyen aziz çiftçilerimize şükranlarımı sunuyorum.

"SU VE SULAMA ALANINDA 143 TESİSİ HİZMETE ALDIK"

Adana'ya son 23 yılda 301 milyar liralık yatırım yapıldığını hatırlatan Bakan Yumaklı, şu sözleri kullandı:

Son 23 yılda Adana'mızın bereketli topraklarındaki potansiyeli ülkemize kazandırmak için 301 milyar liralık yatırım yaptık ve tarımsal destek sağladık. Su ve sulama alanında 143 tesisi hizmete aldık.



Sulama tesisleri ile 1,3 milyon dekar araziyi sulamaya açtık. Sulamaya açılan araziler, ekonomiye yaklaşık 22 milyar lira ek gelir artışı sağlıyor.

"ÇUKUROVA'YI KORUMA ALTINA ALDIK"

Kırsal Kalkınma ve ORKÖY kapsamında hibe ve kredi vererek, yaklaşık 19 bin projeyi destekledik. Tarımsal üretim alanlarının korunması amacıyla 4,5 milyon dekar alana sahip Çukurova'yı koruma altına aldık.



Yapılan bu çalışmalarla Adana'nın tarımsal hasılasını, 54 kat artışla yaklaşık 70 milyar liraya çıkardık. Tarımsal ihracatta da 8 katlık bir artış sağladık.

"23 YILDA ADANA'DA 493 MİLYON FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDUK"

Son 23 yılda Adana'nın yeşiline yeşil katmak için de yaklaşık 493 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Adana için daha yapacağımız çok iş, daha çok proje, daha çok çalışma var. 1,5 milyar lira yatırım tutarı olan Karataş Sera Organize Tarım bölgemizin altyapı inşaatının yüzde 93'ünü tamamladık.



3 bin kişiye istihdam sağlayacak bu dev projeyle, Karataş ilçesi sebze üretiminde bölgenin kalbi olacak ve ekonomiye yıllık 5 milyar lira katkı sunacak. İçinde yüksek teknolojili seralardan, paketleme tesisleri ve soğuk hava depoları olacak OTB'mizde, ilk seralar önümüzdeki ay kurulmaya başlanacak.

"DEPREM BÖLGESİNDEN YATIRIMA İLAVE 10 PUAN POZİTİF AYRIMCILIK"

Karataş Su Ürünleri Organize Tarım Bölgesi'ndeki inşaatlarında önümüzde ay başlanacağını vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şunları söyledi:

Karataş Su Ürünleri Organize Tarım Bölgemiz ülkemizde bir ilk olacak, yatırım tutarı 2,2 milyar lira olan bu OTB'miz tam kapasite devreye girdiğinde; yılda 70 bin ton su ürünü yetiştirilecek.



5 bin kişinin istihdam edileceği bu OTB'den yılda 350 milyon dolar hasıla ve 250 milyon dolar su ürünleri ihracatı hedefliyoruz.



Bu dev projenin altyapı inşaatına önümüzdeki ay başlıyoruz. Adana ve deprem bölgesi illerinden başvuru yapan projelere ilave 10 puan vererek pozitif ayrımcılık yapacağız.

"14 MİLYAR LİRA MALİYETLİ 6 SU YATIRIMINI İHALE EDECEĞİZ"

Adana'da ki sulama yatırımlarından bahseden Bakan Yumaklı, daha sonra şöyle konuştu:

"13 milyar lira maliyetli, Çukurova ve Seyhan ilçelerine hizmet verecek Aşağı Seyhan Ovası Sulamaları Yenileme İnşaatı Sağ Sahil Sulaması 1. kısım işini yatırım programına aldık.

50 bin dekar yenileme ve 5,5 kilometre iletim tüneli faydaları olan bu yatırımı inşallah bu yılın ikinci yarısında ihale edeceğiz.

Adanamıza hayırlı olsun inşallah. Bildiğiniz gibi, İmamoğlu sulamaları kapsamında yapay zeka destekli sulama otomasyonu projesini hayata geçirmiştik. Türkiye'de ilk olması açısından bu proje, hem Adana hem bölgemiz açısından önem taşıyor.

Ayrıca Adana'da, bu yıl içinde 14 milyar lira maliyetli 6 su yatırımını ihale edeceğiz. 5 milyar lira maliyetli 5 yatırımı da yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz."