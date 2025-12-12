Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Son 1 haftada 2 tren seti ve 2 lokomotif teslim edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM’de 2026 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Genel Kurul'a hitap etti.

Uraloğlu, demiryolu ağını genişletirken aynı zamanda bu ağda kullanılacak her bir aracı, her bir bileşeni yerli ve milli imkanlarla üretmek için demiryolu sanayisini de güçlendirdiklerini belirtti.

Bakan Uraloğlu, bu doğrultuda Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ’nin (TÜRASAŞ) tesislerini yenileyip üretim kapasitesini artırdıklarını kaydetti.

2025 YILI İÇİNDE 673 YÜK VAGONU TESLİM EDİLDİ

Bakan Uraloğlu, 2025 yılı içinde 16 Adet E5000 Millî Elektrikli Lokomotifin, 100 adeti Askerî Tank Taşıma olmak üzere 673 yük vagonunu teslim ettiklerini ifade etti. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

TÜRASAŞ tesislerimizi yenileyip üretim kapasitesini artırdık. E5000 Millî elektrikli lokomotifi, Millî elektrikli tren ve banliyö tren setlerimizi seri üretime aldık. Milli Hızlı Tren Seti üretimine başladık.



Yıl sonuna kadar 10. elektrikli tren setini TCDD Taşımacılık’a; 8. millî banliyö setini de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne teslim etmiş olacağız.

SON 1 HAFTADA 2 TREN SETİ, 2 LOKOMOTİF

Uraloğlu, ayrıca son bir haftada da TÜRASAŞ’ın Milli Elektrikli Tren’in 6’ncı setini, Milli Banliyö Tren Setinin 5’incisini, E5000 Milli Elektrikli Lokomotifin 15 ve 16. setlerini teslim ettiklerini belirterek “TÜRASAŞ üretimde rekora koşuyor. Sadece son bir haftada yerli ve milli olarak ürettiğimiz 2 tren setini ve 2 lokomotifi teslim ettik.” şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu, ayrıca 2026 yılında Sakarya’da kurulacak Hızlı Tren Fabrikası’ndaki çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.