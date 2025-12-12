Ahmet Çakar tedavisinin ardından ifadeye götürüldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Futbol camiasını sarsan bahis skandalında her an yeni bir gelişme yaşanıyor.

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen aralarında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de bulunduğu 46 şüpheliden 38'i gözaltına alınmıştı.

GÖZALTINDA RAHATSIZLANDI

Banka hesaplarının incelenmesi neticesinde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu belirlenen eski futbol hakemi ve halen spor yorumcusu olarak ekranlarda boy gösteren Ahmet Çakar da gözaltına alındı.

Gözaltındayken rahatsızlanan Çakar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

HASTANEDEN ADLİYEYE

Anjiyo operasyonu geçiren Çakar'ın tedavisi tamamlandıktan sonra bugün ifade için tekrar adliyeye getirildi.

Çakar, savcıya verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

20 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen futbolda 'Bahis' ve 'Şike' soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen aralarında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de bulunduğu 39 şüpheliden 20 kişi tutuklanırken, 19 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLANAN İSİMLER

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde hakim karşısına çıkan Fenerbahçe oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Adana Demirspor Eski Başkanı Murat Sancak ve Ahmet Okatan, Konyasporlu futbolcu Alassane Ndao, Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya ve Ümit Kaya tutuklandı.

Öte yandan Zorbay Küçük, Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.