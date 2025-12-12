Samsun'da havale geçiren bebeğe ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hayat kurtaran müdahale...

Görüntüler Samsun'da kayıtlara geçti.

İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Daha önce aile hekimliği yapan Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, yüksek ateş şikayeti ile eczaneye giden 1 yaşındaki Eslem Lina Ertaş'ın ailesine rastladı.

Bebeğin yüksek ateş nedeniyle havale geçirdiğini fark eden Aydoğdu, bebeğin şoka girmesi sonucu dilinin geriye kaçmaması ve tükürüğünü yutmaması için onu hemen yan yatırdı.

EKİPLERE HABER VERİLDİ

Ateşinin düşmesi için tedavi uygulayan Aydoğdu, sağlık ekiplerine haber verdi.

Aydoğdu, bebeği kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

DURUMU İYİ

Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.