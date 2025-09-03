Abdulkadir Uraloğlu Gümüşhane'de: Hedefimiz 2026 yılı içerisinde havalimanını bitirmek

Türkiye, altyapı çalışmalarına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu önderliğinde hız kesmeden devam ediyor.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’nı yerinde inceledi.

KANDİL MESAJI

Çalışmalar hakkında basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, sözlerine Mevlid Gecesi’ni tebrik ederek başladı.

Uraloğlu, "Milletimizin ve İslam Aleminin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine ve Gazzeli kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ 2026'DA BİTİRMEK"

Sene sonuna kadar binaların çatılarını tamamlayıp, içeride çalışmaları sürdüreceklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Hedefimiz 2026 yılı içerisinde havalimanını bitirerek Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’ndan uçuşları başlatmaktır." ifadelerine yer verdi."

"YILDA 2 MİLYON YOLCUYA HİZMET EDEBİLECEK"

Türkiye’nin 5. Bölgesel Havalimanı olacak Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’ndaki çalışmaları yerinde incelediklerini belirten Bakan Uraloğlu, havalimanının 3 bin metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde geniş gövdeli uçakların inebileceği bir piste sahip olduğunu dile getirdi. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

7 bin metrekare terminal binası olacak olan, yılda 2 milyon yolcuya hizmet edebilecek olan bir havalimanı tasarladık.



Taksi yollarıyla, apron yollarıyla, diğer hizmet binalarıyla; sadece çevresinde 10 kilometrelik güvenlik yollarıyla beraber bir inşaatı burada gerçekleştiriyoruz.



Altyapıda yapılması gereken her şeyi tamamladık. Altyapı bu işin yarısı demektir. Biz Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu sene çalışmalarımızı hızlandırdık

"UZUN VE ORTA VADEDE YAPMAMIZ GEREKEN İŞLER VAR"

Çalışmaların sürdüğünü kaydeden Bakan Uraloğlu, hem Bayburt’tan havalimanına gelen yol hem de Gümüşhane’den havalimanına gelen yollar hakkında istişareler yaptıklarını kaydetti.

Bakan Uraloğlu, “Daha düzgün bir yolda seyahat edelim diye bir planlama yaptık. Elbette uzun vadede, orta vadede yapmamız gereken işler var. Onları da planlıyoruz. Kösedağı Tüneli’nin projesine başladık ama ilk etapta mevcut yolu iyileştirerek biz havalimanının bağlantısını sağlamış olacağız.” diye konuştu.

İKİ TÜNEL TAMAMLANDI ÜÇÜNCÜSÜ YOLDA

Trabzon'dan Erzurum'a kadar giden yolu bitirdiklerinde mesafenin 280 kilometrelerden 246 kilometreye düşeceğini söyleyen Bakan Uraloğlu "Zigana'yı bitirdik. Gümüşhane geçişindeki tünelleri bitirdik.

7 buçuk kilometre uzunluğundaki Vauk Dağı Tüneli’nde çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.