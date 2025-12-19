Ömer Çelik: ABD'nin Suriye'ye yaptırımları kaldırması olumlu bir gelişme

Suriye'de yeni dönem...

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye yaptırımlarını içeren Sezar Yasası'nın kaldırılmasını da öngören 2026 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı imzaladı.

"OLUMLU BİR GELİŞME"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu kararı “ABD’nin Suriye’ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları yürürlükten kaldırması olumlu bir gelişmedir. Suriye’nin birlik ve dirliği için atılan her adım, bölgesel barış için de bir katkıdır.” sözleriyle değerlendirdi.

"BÖLGESEL BARIŞ İÇİN ÖNEMLİ BİR KATKI"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: