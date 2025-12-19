Abone ol: Google News

Dışişleri'nden ABD'nin Suriye kararına olumlu mesaj

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Suriye’ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları yürürlükten kaldırma kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Yayınlama Tarihi: 19.12.2025 17:05
  • Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suriye'deki Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladı.
  • Bakanlık, kararın Suriye'nin geleceği için olumlu sonuçlar doğurabileceğini belirtti.
  • Kararın uluslararası iş birliğini teşvik etmesi ve Suriye'nin yeniden inşa sürecine katkı sunması umuluyor.

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Suriye’ye uyguladığı Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları kaldırmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakanlık, söz konusu kararın Suriye’nin geleceği açısından olumlu sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD’nin aldığı kararı olumlu bulduklarını ifade etti. Keçeli, yaptırımların kaldırılmasının uluslararası toplum açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

YENİDEN İNŞA VE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Keçeli açıklamasında, bu kararın Suriye’nin yeniden inşa ve kalkınma sürecine katkı sunmasını temenni ettiklerini belirterek, adımın uluslararası iş birliğini teşvik edeceğini dile getirdi.

İSTİKRAR VE REFAH MESAJI

Açıklamada ayrıca, yaptırımların kaldırılmasının Suriye’de istikrar, güvenlik ve refahın güçlendirilmesine katkı sağlamasının beklendiği kaydedildi.

