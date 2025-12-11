Abdulkadir Uraloğlu: Kamu-Özel İşbirliği modeliyle ülkeye 39 milyar dolarlık yatırım sağladık

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'de yapılan ulaştırma ve altyapı yatırımları TBMM'de bir kez daha gözler önüne serildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2026 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifinin görüşülmesi kapsamında TBMM Genel Kurulu’nda Kamu-Özel İşbirliği projelerine ilişkin açıklamada bulundu.

71 PROJENİN YATIRIM BÜYÜKLÜĞÜ 51 MİLYAR DOLAR

Son 23 yılda ulaştırma ve haberleşme alanına Kamu Özel İşbirliği projeleri dahil yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Bugün 4 sektörde tamamladığımız 71 Kamu Özel İşbirliği projesinin yatırım büyüklüğü 51 milyar dolardır. Emtia fiyatlarındaki döviz bazlı artışlar esas alındığında, aynı projeleri bugün yeniden yapmanın bedeli 90 milyar dolardır." diye konuştu.

Söz konusu yatırımların sadece kamu bütçesiyle yapılması halinde bu projelerin ya yıllarca gecikeceğini ya da hiç yapılamayacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Kamu Özel İşbirliği modeliyle, projeleri vaktinde bitirerek ülkemize 39 milyar dolarlık daha karlı bir yatırım sağlamış olduk." dedi.

"KÖİ MODELİ İLE HAVALİMANLARIMIZDAN HAZİNEYE 3,57 MİLYAR EURO KATKI"

Kamu-özel işbirliğinin bir yapım modeli olduğu gibi aynı zamanda bir finansman modeli de olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İstanbul Havalimanı, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Osmangazi Köprüsü, İzmir Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi projelerimizin stratejik önemi bugün daha da net ortaya çıkmaktadır. Kamu Özel İşbirliği modeliyle hayata geçirdiğimiz havalimanı projelerimizde garanti rakamlarını aşarak önemli gelirler elde ediyoruz.



Bu kapsamda İstanbul Havalimanı ve Esenboğa Havalimanı projelerimizden toplam 137 milyon Euro ilave gelir elde etmiş olduk. Ayrıca bugüne kadar İstanbul Havalimanı, Antalya Havalimanı ve Esenboğa Havalimanı’ndan toplam 3 milyar 428 milyon Euro kira geliri elde edilmiştir. Böylece Kamu Özel İşbirliği modeliyle havalimanlarımızdan hazineye yaklaşık 3,57 milyar Euro katkı sağlanmıştır.

"TRAFİK ARTIŞI GARANTİ EDİLENİN ÜZERİNDE SEYREDİYOR"

KÖİ ile yapılan otoyolların hizmete açıldıkları tarihten bugüne garanti edilen trafik gerçekleşmelerini de paylaşan Bakan Uraloğlu, "İstanbul–İzmir Otoyolunda %163’e, Ankara–Niğde Otoyolunda %87’ye, Avrasya Tünelinde ise %106’ya yükselmiştir.

Diğer otoyol projelerimizde de trafik artışları öngörülerin üzerinde seyretmektedir." açıklamasında bulundu.

"BUNLAR MİLLETİN MALIDIR"

Bakan Uraloğlu, ayrıca Yavuz Sultan Selim Köprüsünü 2028, Kuzey Marmara Otoyolunun tamamını 2030 ve Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolunu da 2030 yılında, ilerleyen yıllarda da diğerlerini teslim alacaklarını dile getirdi.

Uraloğlu, "Yani bunlar milletin malıdır. Kamu Özel İşbirliği projelerinin tamamının işletme süreleri tamamlanıp Devlet’e geçtiğinde artık Bakanlığımız kendi yatırım bütçesinden daha fazlasını elde etmiş olacak." dedi.