Abdulkadir Uraloğlu: Libya uçağının düşmesi ile ilgili sabotaj tespit edilmedi

Ankara'da uçak faciası...

Resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Libya Askeri heyetini taşıyan uçak, dönüş yolunda Ankara'da düştü.

Düşen uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyet, hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin soruşturma devam ederken önemli bir açıklama geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başkent’te düzenlenen "Trabzon Günleri" etkinliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtlarken konuya değindi.

SABOTAJ İDDİALARINI YALANLADI

Uçağın düşüşüyle ilgili hem kaza kırım ekiplerinin hem de Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı sürecin titizlikle devam ettiğini vurgulayan Uraloğlu, şu ana kadar elde edilen verilerin bir sabotajı işaret etmediğini söyledi.

"BÖYLE BİR TESPİTİMİZ YOK"

Önemli detayları kamuoyu ile paylaştıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Dolayısıyla burada genel anlamda baktığımızda bir sabotajı biz görmüyoruz.

Böyle bir tespitimiz yok. Ancak nihai bilgilendirme ve karar; ekiplerimizin raporu, savcılık ve mahkeme süreciyle beraber sonuçlanacaktır." ifadelerini kullandı.

"BİZ GEREKLİ İNCELEMELERİ YAPTIK"

Sanal medya üzerinden ortaya atılan iddialara değinen Uraloğlu, isim vermeden eleştirilerde bulunarak şunları kaydetti;

Eğer gerçekten samimi olunsaydı, düzelttiğimiz hususlar bir özür beyanıyla paylaşılırdı. Bu tür olaylarda eldeki bilgilerin, gizliliği de düşünülerek öncelikle bizimle paylaşılmasını beklerdik.



Ancak bu yapılmadı, sosyal medyadan paylaşıldı. Biz gerekli incelemeleri yaptık; havalimanlarımız 7/24 hava trafik kontrolörlerimiz ve kameralar tarafından takip ediliyor. Libya uçağına, kendi personeli ve yer hizmetleri dışında herhangi bir temasın olmadığını net olarak söyleyebilirim.

"SPEKÜLATİF İDDİALARLA KAMUOYUNU YORMAYALIM"

Havacılık prosedürlerine göre uçaklar arasında olması gereken mesafelerin de korunduğunu belirten Uraloğlu, "Şu ana kadar ortaya konulan, gerçekten şüpheleneceğimiz bir belge yok. Gözümüzden kaçan bir şey olduğunu düşünmüyoruz, varsa da gereğini yaparız.

Lütfen kamuoyunu spekülatif iddialarla yormayalım, kafa bulandırmayalım. Biz bu olayın üzerindeyiz ve takip etmeye devam edeceğiz." dedi.