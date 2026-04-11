Galatasaray'dan Victor Osimhen'e özel zırh

Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında kolu kırılan ve bu nedenle bir süredir takımını yalnız bırakan Victor Osimhen, sahalara dönmek için gün sayıyor.

Süper Lig'in 31. haftasında, 26 Nisan Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Galatasaray'da hedef, Osimhen'in derbi maça yetiştirilmesi.

KOLUNU KORUMASI İÇİN GELİŞTİRİLDİ

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; bu hedef doğrultusunda hareket eden sarı kırmızılı kulübün doktorları, Nijeryalı golcünün sağ kolunu koruyacak bir zırh geliştirdi.

Karbon fiberden yapılan zırhın, çelikten beş kat daha güçlü ancak bir tüy kadar hafif olduğu belirtildi.

FIFA KURALLARINA UYGUN OLACAK

Bu koruyucu sayesinde Osimhen'in koluna gelecek olası darbelerden etkilenmesinin önüne geçilmiş olacak.

Haber detayında, FIFA'nın rakibi ve oyuncuyu sakatlayabilecek aparatların kullanılmasına izin vermediği hatırlatıldı ve yıldız futbolcunun koluna takılacak aparatın kurallara uygun olacağı kaydedildi.