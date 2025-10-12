Abdulkadir Uraloğlu: Mobil ve sabit hatlardan yapılan konuşma trafiği 155 bin yıla denk geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan elektronik haberleşme sektörünün 2025 yılı ikinci çeyrek verilerini değerlendirdi.

Bakan Uraloğlu, Haziran sonu itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısının 405 olduğunu kaydetti.

"İŞLETMECİLERE VERİLEN YEKİLENDİRME SAYISI 751"

Uraloğlu, değerlendirmesinde "Bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı ise 751'dir. Bu işletmeciler yetkilendirme sayısı bakımından İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti, Altyapı İşletmeciliği Hizmeti ve Sabit Telefon Hizmeti şeklinde sıralanıyor." ifadelerini kullandı.

"TOPLAM 81,8 MİLYAR DAKİKA KONUŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

2025 yılının ikinci çeyreğinde sabit telefon abone sayısının 8,8 milyon, mobil abone sayısının ise yaklaşık 96,5 milyon olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "2025 yılının ikinci çeyreğinde mobil ve sabit hatlardan toplam 81,8 milyar dakika konuşma gerçekleştirildi. Bu süre, kesintisiz konuşulduğunda 155 bin yıla denk geliyor." açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu ayrıca, bir önceki üç aylık döneme göre mobil trafik miktarının yüzde 8,8, sabit trafik miktarının ise yüzde 5,8 oranında arttığını kaydederek, "Trafiğin büyük bir kısmını yüzde 95,8’ini mobilden mobile giden trafik oluşturdu." bilgisini paylaştı.

TÜRKİYE EN FAZLA GÖRÜŞME YAPAN ÜLKE OLDU

Toplam mobil abonelerin yaklaşık yüzde 81,4'ünün bireysel, yüzde 18,6'sının ise kurumsal abonelerden oluştuğunu ifade eden Uraloğlu, "Türkiye, 2025 yılı ikinci çeyreğinde 493 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Avrupa ülkelerine kıyasla mobil telefonla en fazla görüşme yapan ülke oldu." dedi.

FİBER UZUNLUK YÜZDE 10,6 ARTTI

2025 yılı ikinci çeyreği itibarıyla genişbant internet abone sayısının 20,7 milyonunun sabit abone, 76,6 milyonunun mobil abone olduğunu kaydeden Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: