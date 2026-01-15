AK Parti'den CHP'ye: 7 yıldır şehirlerimizi bir arpa boyu ileriye götüremediniz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

AK Parti ile CHP arasında afiş gerilimi...

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı megakent genelinde dikkat çeken bir çalışmaya imza attı.

İstanbul'un 100 ayrı noktasında, "metro inşaatlarının yapılmadığı" ve "İBB'nin borçları ödemediği" gibi gerçekler reklam panolarıyla birlikte vatandaşın dikkatine sunuldu.

CHP RAHATSIZ OLDU

Ancak bu anlamlı ve emek içeren çalışma CHP yönetiminde rahatsızlık yarattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gün içinde yaptığı açıklamada söz konusu afişleri "yalan ve iftira" olarak nitelendirerek, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Bu açıklamanın ardından muhalif medyada afişlerin kaldırılmaya başlandığı gibi haberler dolaşıma sokuldu.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI İDDİALARI YALANLADI

Konuya ilişkin bir açıklama yapan AK Parti İstanbul İl başkanı Abdullah Özdemir, iddiaların dezenformasyon olduğunu belirterek ""SENİN HAYATINDAN GİDİYOR mecra çalışmalarımızla ilgili ortaya atılan "kaldırılıyor" iddiaları tamamen dezenformasyondur.

İstanbul genelinde farklı ilçelerdeki billboard çalışmamız planlandığımız şekilde devam etmektedir. Bugün itibarıyla yeni reklam alanlarında da görsellerimiz yer almaya başlamıştır." dedi.

AK PARTİ'DEN İKİNCİ AÇIKLAMA

Konuya ilişkin tartışmalar devam ederken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yayınladı.

CHP'li belediyeleri hedef alan Acar, gerçekleri vatandaşlara anlatmaya devam edeceklerini söyledi.

"25 YILLIK KAZANIMLARIMIZIN GERİSİNE GÖTÜRDÜNÜZ"

Belediyelerin CHP döneminde gelişemediğini söyleyen Acar, "7 yıldır şehirlerimizi bir arpa boyu ileriye götüremediniz. Götüremediğiniz gibi 25 yıllık kazanımlarımızın bile gerisine götürdünüz. Üretmediniz, yönetemediniz; sadece şikâyet ettiniz.

Başka ve gizli gündemlerle uğraşırken halkı unuttunuz. Kaybedilen zaman, boşa harcanan kaynaklar ve görmezden gelinen sorunlar artık o kadar ayyuka çıktı ki kılıfına sığdıramıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"ŞEHİRLERİMİZİ 90'LI YILLARA GERİ GÖTÜRDÜĞÜNÜZÜ ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yaşanan sorunları vatandaşlara anlatmaya devam edeceklerini belirten Acar, şunları kaydetti:

Sahada gerçekleri açıkça dile getiren ve görünür kılan tüm teşkilat mensuplarımız; milletin zamanını, parasını ve hayatını kimlerin, nasıl heba ettiğini kararlılıkla anlatmaya tabiki devam edecek.



Vatandaşlarımızı yıllar sonra yine susuzluğa mahkum etmenizi, çöp dağları arasında yaşamaya zorlamanızı, halkı trafikte çileye terk etmenizi ve şehirlerimizi 90’lı yıllara geri götürdüğünüzü tüm Türkiye’ye anlatmaya devam edeceğiz.



Yönetemediğiniz şehirlerde yaşayan vatandaşlarımız bunları maalesef bizzat tecrübe ediyor zaten.

"GERÇEKLERİ ORTAYA KOYDUKÇA HOPLUYORSUNUZ"

Yaşananlarının kimin sorumluluğunda olduğunu anlatmanın bir zorunluluk olduğunu söyleyen Acar, "Ama kusura bakmayın, sizin beceriksizliğinizi, basiretsizliğinizi, vizyonsuzluğunuzu bilmek bütün vatandaşlarımızın hakkı.

Bu tablonun tüm Türkiye tarafından görülmesinden rahatsız olduğunuzu da biliyoruz. İşte tam da bu yüzden, biz gerçekleri ortaya koydukça hoplamaya başlıyorsunuz." şeklinde konuştu.

"BİZ DAHA YENİ BAŞLIYORUZ"

İl ve ilçe teşkilatlarının bu konuda çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini belirten Acar, "Hoplamayın, rahat olun. Biz daha yeni başlıyoruz!

İstanbul, Ankara ve İzmir Teşkilatlarımızı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyor ve destekliyoruz." ifadelerine yer verdi.