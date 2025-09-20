Abdulkadir Uraloğlu Rize'de incelemelerde bulundu: Alınması gereken önlemleri aldık

Rize, sel felaketi ile sarsıldı...

Doğu Karadeniz'de iki gündür süren şiddetli yağışlar, Rize'de sel, heyelan ve su baskınlarıyla büyük yıkımlara yol açtı.

Sel felaketi sonrası çalışmalar hızla başlarken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'ye gelerek sel ve heyelanların yaşandığı ilçelerde incelemelerde bulundu.

İKİZDERE İLÇESİNE HAREKET ETTİLER

İstanbul'dan Rize Artvin Havalimanı'na gelen Bakanlar Abdulkadir Uraloğlu ve Osman Aşkın Bak, beraberlerindeki AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Hayati Yazıcı, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ile birlikte ilk olarak Ardeşen-Çamlıhemşin karayolu Şenyamaç köyü mevkiindeki çöken köprüde ve yolda incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından bakanlar İkizdere ilçesine hareket etti.

"YAĞIŞIN BAŞINDAN İTİBAREN 276 KG'A KADAR YAĞIŞ ALAN BÖLGELER OLDU"

İkizdere’deki incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

Dün sabahtan itibaren başlayan yağış Giresun’un doğusu, Trabzon’un bir kısmı ama daha çok Rize ilimizde etkili oldu. Yağışın başından itibaren 276 kg’a kadar yağış alan bölgeler oldu. Bu da 1 yılda yağan yağmurun yüzde 10’u kadar bir miktar. Meteorolojinin uyarıları üzerine valililerimizin ve belediye başkanlarımızın koordinasyonunda dün akşam saatlerinden itibaren özellikle dere kenarındaki olan yerleşimler boşaltılmıştı. Çok şükür herhangi bir can kaybımız olmadı. Yağmur hala devam ediyor.

AFETİN 3 NOKTADA ETKİLİ OLDUĞUNU BİLDİRDİ

Afetin 3 noktada etkili olduğunu kaydeden Uraloğlu, devamında şu ifadeleri kullandı:

Ardeşen ile Çamlıhemşin arasındaki yolda yer yer hasarlar var ve tek şeritten de olsa bir ulaşım sağlanıyor. Ancak Ayder ile Çamlıhemşin arasında özellikle tünel inşaatlarının olduğu yakın bölgelerde yol birkaç noktadan kesilmiş durumda. Uzak yayla yollarından ulaşım sağlanıyor ancak bu acil durumlar için kullanılıyor. Hemen oradaki ekiplerimiz iş başında müdahale etmeye devam ediyorlar, yağmur devam ediyor ve su seviyesi ciddi şekilde yükselmiş durumda.



Çayeli Kaptanpaşa’ya da gittik. Orada tek noktada yol kesilmiş durumda. Alternatif köy yollarından ulaşım sağlanıyor. Orada çok önemli bir problem yok. Muhtemelen sabah saatlerinde ekiqplerimiz müdahale ederek oradaki geçişi tamamlamış olacaklar. Rize ile Erzurum arasındaki en önemli yolumuz olan İyidere-İkizdere yolunda İkizdere’ye 2 km mesafede yan dereden gelen suyun çok yoğun bir şekilde gelmesi ve ana derenin de kabarması sonucunda köprü bu kesiti taşıyamadı, suyu, debiyi taşıyamadı ve köprünün üzerinden aktığı için şu anda hemen arkamızdan bir geçiş veremiyoruz. Ekiplerin de çalışabilme imkanı debiden dolayı henüz yok maalesef ama takip ediyoruz.

"ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİ ALDIK"

Hemen arkamızdaki ilçemizde İkizdere'de bekleyen ekipleri orada misafir ediyoruz. AFAD’ımızla, Kızılayımızla, belediyemizle, valiliğimizle, kaymakamlığımızla. Burayı açar açmaz bu yola, ana yolu trafiği açmış olacağız.

Yağmur devam ediyor. Alınması gereken önlemleri aldık. Şu anda bir ekip ekipman anlamında herhangi bir problem yok. Bugün olan olayda yine bu İkizdere yolunda beş vatandaşımız bir aracın yoldaki oluşan bir çukura düşmesi sonucunda yaralanmıştı. Onların da sağlık durumları iyi çok şükür. Herhangi bir hayati tehlikeleri yok. Bütün ekibimizle beraber biz geceyi ve devamında da sabahı takip edeceğiz.



Allah-u Teala beterinden saklasın. Bir dediğim gibi bir kaybımızın olmaması bizim için teselli. Olayın vahameti, büyüklüğü gerçekten yaygın bir coğrafyaya yayılmış durumda. Biz de yakından heyetimizle beraber takip ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun.

BAKAN AŞKIN BAK: "33 TANE KÖY YOLU KAPALIYDI, 23'ÜNÜ AÇTILAR"

Bakan Bak ise yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı: