Abdulkadir Uraloğlu sel felaketinin yaşandığı Rize'yi ziyaret etti

Rize’de etkili olan şiddetli yağışlar sel, heyelan ve su baskınlarıyla büyük yıkımlara yol açtı; köprüler çöktü, yollar kapandı, çok sayıda kişi tahliye edildi.

Doğu Karadeniz'de iki gündür süren şiddetli yağışlar, Rize'de sel, heyelan ve su baskınlarıyla büyük yıkımlara neden oldu.

RİZE VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, kentte yaklaşık 200 kilogramı aşan yağış kaydedildiğini, son 24 saatte İkizdere'nin Çağrankaya Yaylası'nda 161,8 milimetre yağış ölçüldüğünü belirtti.

Yıllık 2 bin 500 kilogram metrekare yağış ortalamasına sahip şehirde altyapı, ani yoğun yağışlara karşı yetersiz kalırken, yıkımlar zincirleme etkiler yarattı.

MENFEZLERDE FİZİKİ TAHRİBAT OLUŞTU

Vali Baydaş, dere kenarındaki bungalovların Fırtına Deresi'ne sürüklendiğini, köprü ve menfezlerde fiziki tahribatlar olduğunu belirtti.

Geceden beri 269 personel ve 80 araçla sahada görev yapan AFAD, jandarma, itfaiye, Karayolları ve diğer ekipler tahliye ve güvenlik önlemleri aldı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Baydaş, can kaybı olmamasına rağmen yaralılar olduğunu, yarın öğlene kadar yağışın devam edebileceğini belirterek, vatandaşları dere hattı ve heyelan riski olan bölgelerde teyakkuzda olmaya çağırdı.

URALOĞLU RİZE'YE GİTTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, afetin yaşandığı Rize'ye gitti.

Bakan Uraloğlu, kentin aldığı hasarları yerinde görerek yapılacak faaliyetler için incelemelerde bulundu.

OLUŞAN HASARLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Burada Baydaş ile bir araya gelen Uraloğlu, yaşanan felaketin meydana getirdiği hasarlara ilişkin bilgi aldı.

Afetten etkilenen vatandaşları ziyaret eden Uraloğlu, yağışların sebep olduğu yıkımlar sonucu ortaya çıkan problemlerini dinledi.

Hasar tespit çalışmaları yapan Uraloğlu, afetle ilgili gerekli faaliyetlerin kısa sürede gerçekleştirileceğini belirtti.