Abdulkadir Uraloğlu: Ülkemiz havacılıkta 42 ülke arasında liderliğini sağlamlaştırdı

Türkiye havacılık alanında tarih yazıyor...

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre Türkiye, hava seyrüsefer hizmetlerinde tarihi bir rekora imza attı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

"BÜGÜNE KADAR KAYDEDİLEN EN YÜKSEK HİZMET BİRİM SAYISI"

Bakan Uraloğlu, "Türkiye, 2026 yılı Ocak ayında 1 milyon 671 bin 405 hizmet birimi ile EUROCONTROL sistemi içerisinde bugüne kadar kaydedilen en yüksek hizmet birim sayısına ulaştı" dedi.

42 ÜLKE ARASINDA LİDER TÜRKİYE

Türkiye’nin Avrupa hava sahasında liderliğini güçlendirdiğini belirten Uraloğlu, "Ülkemiz, EUROCONTROL üyesi 42 ülke arasında liderliğini sağlamlaştırdı.

Son üç aydır Avrupa’nın en fazla hizmet üreten ülkesi olarak başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerini geride bıraktık." ifadelerini kullandı.

LİDERLİK UZUN SÜRE DEĞİŞMEYECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR

Uraloğlu ayrıca, EUROCONTROL İstatistik ve Tahmin Birimi tarafından yayımlanan güncel raporda Türkiye’nin hava trafiği büyüme ivmesi ve altyapı kapasitesiyle liderliğini uzun yıllar sürdüreceğinin öngörüldüğünü kaydetti.

Hizmet birim sayısının hava aracının ağırlığı ve kat ettiği mesafeye göre hesaplanan ve hava sahası kapasitesinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Ocak 2026 itibarıyla 1,6 milyonu aşan hizmet birimi seviyesi, Türkiye’nin küresel havacılık ağındaki kilit rolünü açıkça ortaya koydu." şeklinde konuştu.

"YENİLİKÇİ STRATEJİ TÜRKİYE'Yİ TARTIŞMASIZ LİDER HALİNE GETİRDİ"

Yaklaşık 1 milyon kilometrekare büyüklüğündeki Türk hava sahasında gerçekleştirilen yatırımlara da değinen Uraloğlu, şunları kaydetti:

Uçuş emniyetini esas alan anlayışla hayata geçirdiğimiz ileri teknoloji ve vizyoner altyapı yatırımları sayesinde sistem kapasitesini en üst seviyeye çıkardık.



Bu kapsamda uygulanan yenilikçi hava trafik yönetimi stratejisi, Türkiye’yi havacılıkta yalnızca bölgesel bir transit merkezi konumunun ötesine taşıyarak Avrupa’nın tartışmasız liderlerinden biri haline getirdi.



Elde ettiğimiz bu başarı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğümüz ile Türk hava sahasında sunduğumuz hizmetin kalitesi uluslararası ölçekte bir kez daha tescillendi.