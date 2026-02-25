Juventus - Galatasaray - CANLI SKOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off etabı rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Juventus ile karşılaşıyor.
1' Maç başladı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off etabı rövanş maçında İtalya ekibi Juventus'a konuk oluyor.
Allianz Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başladı.
Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Joao Pinheiro yönetiyor.
Mücadele, TRT 1 ekranlarından yayınlanıyor.
GALATASARAY, İLK MAÇI 5-2 KAZANDI
Sarı-kırmızılılar, organizasyonun lig aşamasını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayarak son 16 play-off etabına yükseldi.
Bu turun ilk maçında Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray, rövanş karşılaşmasında her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 farklı mağlubiyet halinde "Devler Ligi"nde son 16 takım arasına kalacak.
Üç farklı mağlubiyette maç uzayacak, 4 veya daha farklı yenilgide ise Juventus turu geçecek.
MUHTEMEL RAKİPLER
Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turuna kalması durumunda İngiltere ekiplerinden Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.
İLK 11'LER
Juventus: Perin, Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Conceiçao, David, Kenan Yıldız
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper Yılmaz, Sara, Lang, Osimhen