Juventus - Galatasaray - CANLI SKOR

CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

GÜNCEL SKOR: JUVENTUS 0-0 GALATASARAY

1' Maç başladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off etabı rövanş maçında İtalya ekibi Juventus'a konuk oluyor.

Allianz Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başladı.

Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Joao Pinheiro yönetiyor.

Mücadele, TRT 1 ekranlarından yayınlanıyor.

GALATASARAY, İLK MAÇI 5-2 KAZANDI

Sarı-kırmızılılar, organizasyonun lig aşamasını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayarak son 16 play-off etabına yükseldi.

Bu turun ilk maçında Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray, rövanş karşılaşmasında her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 farklı mağlubiyet halinde "Devler Ligi"nde son 16 takım arasına kalacak.

Üç farklı mağlubiyette maç uzayacak, 4 veya daha farklı yenilgide ise Juventus turu geçecek.

MUHTEMEL RAKİPLER

Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turuna kalması durumunda İngiltere ekiplerinden Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.

İLK 11'LER

Juventus: Perin, Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Conceiçao, David, Kenan Yıldız

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper Yılmaz, Sara, Lang, Osimhen