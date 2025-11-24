Abdulkadir Uraloğlu'ndan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

24 Kasım Öğretmenler Günü, öğrencilerin minnettarlığı ve öğretmenlerin fedakarlığıyla ülkenin her yerinde kutlanıyor.

Bu özel günü unutmayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

"ÖĞRETMENLERİMİZ EN GÜÇLÜ REHBERLERİMİZDİR"

Paylaşımında, Öğretmenler Günü'nü kutlayan Bakan Uraloğlu, şu sözleri kullandı:

"Ülkemizin dört bir yanında fedakarca çalışan öğretmenlerimiz, bilgiyi, değeri ve sorumluluğu gençlerimize aktaran en güçlü rehberlerimizdir. Onların emeği ve gayretleriyle büyüyen nesiller, Türkiye'nin güçlü yürüyüşüne katkı sunmaktadır. Öğretmenler Günü'nü içtenlikle kutluyor, tüm öğretmenlerimize sağlık ve başarı diliyorum."