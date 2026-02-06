İzmir'de vatandaşlar sağanak sonrası göle dönen caddelerde yürüyemedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İzmir'de sağanak yağış etkili oldu.

Ancak uzun zamandır CHP'li belediye tarafından yönetilen İzmir'de, altyapı eksikliği nedeniyle yağış sonrası hayat felç oldu.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Geceden bu yana aralıklarla süren yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Ödemiş-İzmir kara yolunun İlkkurşun Mahallesi yakınlarında su birikintileri oluştu.

SÜRÜCÜLER YOLLARDA KALDI

Göllenme nedeniyle yolda kalan sürücülere, çevredeki mahalle sakinleri, traktörlerle araçlarını çekerek yardım etti.

Tombaklı mevkiinde bir elektrik direği dere yoluna devrildi, yollarda çökmeler yaşandı, çevredeki bazı çiçek seralarını da su bastı.

VATANDAŞLARIN YÜRÜME MÜCADELESİ

Yollar göle dönerken evlerine ulaşmaya çalışan vatandaşların yürüme mücadelesi, Survivor'ı aratmadı.

Suyun içine girmemek için mücadele veren vatandaşların o anları da bölgedeki bir başka vatandaşın kamerasına yansıdı.